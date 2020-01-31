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Зеленський схвалив відстрочку остаточного переходу ВР на електронний документообіг

Новини » Політика     31.01.2020 - 15:56
Зеленський схвалив відстрочку остаточного переходу ВР на електронний документообіг
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент у п'ятницю підписав відповідний законопроект №2492

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2492, яким передбачено відстрочення остаточного переходу на електронний документообіг до 1 вересня 2020 року. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив відстрочку остаточного переходу ВР на електронний документообіг

Передбачається, що з 4 лютого по 1 вересня 2020 року діятиме перехідний період, протягом якого буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу.

Документом вносяться відповідні зміни до Регламенту ВР, якими визначається термін "письмова форма документа".

Законом також вводиться еталонна база нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Радою актів і встановлюються гарантії вільного і безкоштовного доступу громадян до такої бази.

Нагадаємо, 16 січня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2492, за документ проголосували 251 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді запевняли, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.

В кінці грудня парламент прийняв за основу законопроект №2492. Нардепи схвалили відповідний законопроект 259 голосами.

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