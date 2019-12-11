У Раді розповіли, коли відбудеться повний перехід на електронний документообіг

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це повідомили у комітеті з питань економічного розвитку

У Верховній раді розповіли, коли відбудеться повний перехід парламенту на електронний документообіг. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, планується, що перехід відбудеться на початку наступного року.

"Зокрема, планується, що на початку наступного року український парламент повністю перейде на електронний документообіг", - заявив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Нагадаємо, набув чинності закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом". Документом передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР у частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і до статті 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Як писало РБК-Україна, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні відповідний проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів.

Відзначимо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг. А в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів.