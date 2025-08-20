Вступление Украины в ЕС: Качка объяснил ожидания от открытия первого кластера
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В течение 18-19 августа Тарас Качка провел телефонные разговоры с:
- Министром иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресом;
- Министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом;
- Министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом;
- Министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом;
- Министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм.
Собеседники координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября.
Ключевой вопрос мероприятия - различные аспекты расширения ЕС. Вице-премьер-министр сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".
Тарас Качка проинформировал министров стран ЕС, что Украина продолжает внедрение реформ, которые приблизят государство к членству, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Так, был принят Закон об усилении институционной независимости НАБУ и САП, подписан закон о реформе АРМА и начата процедура конкурсного отбора для назначения нового главы Агентства при участии международных экспертов, начата процедура конкурсного отбора для назначения руководителя Государственной таможенной службы, а также назначен глава Бюро экономической безопасности.
Как ранее писало РБК-Украина, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Перед этим за него проголосовала Верховная Рада.
Как отметила в своей заметке посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, возвращение институциональной независимости НАБУ и САП стало возможным благодаря трем факторам:
- голосу общественности;
- закулисным интенсивным переговорам;
- признанию своих ошибок.
22 июля Верховная Рада приняла закон, который урезал полномочия НАБУ и САП.
Это вызвало масштабные протесты в Киеве и других украинских городах.
В Еврокомиссии закон назвали "серьезным шагом назад для Украины".