В ЕС назвали три причины, по которым власти Украины "переиграли" ситуацию с НАБУ и САП

Украинская власть "откатила" изменения в законопроекте о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), поскольку на это повлияли три фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой .

"На этой неделе произошло нечто важное - не только для Украины, но и для доверия Украины и ее ближайшего партнера Евросоюза", - написала она.

По словам посла, возвращение институциональной независимости НАБУ и САП стало возможным благодаря трем факторам:

голос общественности;

закулисные интенсивные переговоры без камер и микрофонов;

способность лидеров признать свои ошибки ради пользы страны.

"Президент Зеленский и Верховная Рада заслуживают признания за то, что они отошли, выслушали критику, предложили новый закон и обеспечили его бесперебойное принятие единогласным голосованием", - отметила Матернова.

Она добавила, что Украине сейчас нужны институты, пользующиеся доверием общества. А ЕС нужен партнер, которому блок доверять и положиться на него.

"На этой неделе мы приблизились к обеим целям. Но это еще далеко не конец путешествия... Пока последние слова: спасибо, что позволили мне быть частью этого. Слава Украине!", - отметила Матернова.