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В ЕС назвали три причины, по которым власти Украины "переиграли" ситуацию с НАБУ и САП

Евросоюз, Пятница 01 августа 2025 22:33
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В ЕС назвали три причины, по которым власти Украины "переиграли" ситуацию с НАБУ и САП Фото: посол ЕС в Украине Катарина Маттернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украинская власть "откатила" изменения в законопроекте о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), поскольку на это повлияли три фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой.

"На этой неделе произошло нечто важное - не только для Украины, но и для доверия Украины и ее ближайшего партнера Евросоюза", - написала она.

По словам посла, возвращение институциональной независимости НАБУ и САП стало возможным благодаря трем факторам:

  • голос общественности;
  • закулисные интенсивные переговоры без камер и микрофонов;
  • способность лидеров признать свои ошибки ради пользы страны.

"Президент Зеленский и Верховная Рада заслуживают признания за то, что они отошли, выслушали критику, предложили новый закон и обеспечили его бесперебойное принятие единогласным голосованием", - отметила Матернова.

Она добавила, что Украине сейчас нужны институты, пользующиеся доверием общества. А ЕС нужен партнер, которому блок доверять и положиться на него.

"На этой неделе мы приблизились к обеим целям. Но это еще далеко не конец путешествия... Пока последние слова: спасибо, что позволили мне быть частью этого. Слава Украине!", - отметила Матернова.

Новый закон о НАБУ и САП

Напомним, необходимость вернуть независимость НАБУ и САП возникла после того, как Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия этих двух основных антикоррупционных органов.

Украинцы на фоне такой инициативы вышли на протесты. В то же время в Еврокомиссии новый закон назвали "серьезным шагом назад для Украины".

После этого 31 июля Верховная Рада приняла новый закон, который фактически возвращает независимость НАБУ и САП. Его автором является президент Владимир Зеленский. В тот же день документ был подписан и опубликован в газете правительства.

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