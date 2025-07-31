НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

Перед этим документ подписал и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Таким образом, закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное", - сказал Зеленский во время видеообращения.

Как отметил президент, "очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению".

"Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - добавил президент.

Полномочия НАБУ и САП возвращают

Отметим, что глава государства подписал собственный проект закона №13533, который восстанавливает независимость НАБУ и САП.

Соответствующий документ был разработан как альтернатива скандальному №12414, который существенно ограничивал полномочия антикоррупционных органов и вызвал общественное возмущение и критику со стороны международных партнеров.

Почему возник скандал с антикоррупционными органами

Напомним, что 22 июля Рада приняла законопроект №12414. Он предусматривал, в частности, что генеральный прокурор получит прямой доступ к делам НАБУ, сможет вмешиваться в деятельность САП, менять подследственность дел и самостоятельно подписывать подозрения.

Это решение вызвало острую реакцию - как со стороны украинского общества (протесты в Киеве и в ряде городов), так и со стороны международных партнеров Украины, в частности стран G7 и Еврокомиссии. В ЕС неофициально предостерегли о возможном прекращении финпомощи, а принятый закон назвали "откатом в борьбе с коррупцией".

Зеленский подал законопроект для обеспечения независимости НАБУ и САП

Уже 24 июля президент Украины подал в парламент законопроект №13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП и гарантирует их процессуальную независимость. Документ предусматривает, что:

Генпрокурор не может вмешиваться в расследование НАБУ;

Подследственность дел не меняется без согласия руководителя САП;

Определяется независимость САП в процессуальных решениях;

Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить полиграф (контроль будет осуществлять не СБУ, а внутреннее управление НАБУ).

Как голосовала Верховная Рада за №13533

Уже 31 июля Верховная Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 депутат, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".

326 народных избранников также проголосовали за безотлагательное подписание закона президентом.

Реакция общества

После принятия закона о возвращении полномочий,участники мирной акции, которые собирались возле Верховной Рады перед голосованием парламента и следили за ходом рассмотрения проекта №13533, приветствовали решение народных избранников вернуть независимость НАБУ и САП. Они скандировали, что "власть - это народ".

Таким образом, окончательное принятие закона Зеленского о НАБУ и САП призвано восстановить баланс в антикоррупционной системе и устранить угрозы, которые возникли после голосования за №12414.