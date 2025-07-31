НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.
Перед этим документ подписал и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Таким образом, закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".
"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное", - сказал Зеленский во время видеообращения.
Как отметил президент, "очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению".
"Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - добавил президент.
Полномочия НАБУ и САП возвращают
Отметим, что глава государства подписал собственный проект закона №13533, который восстанавливает независимость НАБУ и САП.
Соответствующий документ был разработан как альтернатива скандальному №12414, который существенно ограничивал полномочия антикоррупционных органов и вызвал общественное возмущение и критику со стороны международных партнеров.
Почему возник скандал с антикоррупционными органами
Напомним, что 22 июля Рада приняла законопроект №12414. Он предусматривал, в частности, что генеральный прокурор получит прямой доступ к делам НАБУ, сможет вмешиваться в деятельность САП, менять подследственность дел и самостоятельно подписывать подозрения.
Это решение вызвало острую реакцию - как со стороны украинского общества (протесты в Киеве и в ряде городов), так и со стороны международных партнеров Украины, в частности стран G7 и Еврокомиссии. В ЕС неофициально предостерегли о возможном прекращении финпомощи, а принятый закон назвали "откатом в борьбе с коррупцией".
Зеленский подал законопроект для обеспечения независимости НАБУ и САП
Уже 24 июля президент Украины подал в парламент законопроект №13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП и гарантирует их процессуальную независимость. Документ предусматривает, что:
- Генпрокурор не может вмешиваться в расследование НАБУ;
- Подследственность дел не меняется без согласия руководителя САП;
- Определяется независимость САП в процессуальных решениях;
- Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить полиграф (контроль будет осуществлять не СБУ, а внутреннее управление НАБУ).
Как голосовала Верховная Рада за №13533
Уже 31 июля Верховная Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 депутат, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".
326 народных избранников также проголосовали за безотлагательное подписание закона президентом.
Реакция общества
После принятия закона о возвращении полномочий,участники мирной акции, которые собирались возле Верховной Рады перед голосованием парламента и следили за ходом рассмотрения проекта №13533, приветствовали решение народных избранников вернуть независимость НАБУ и САП. Они скандировали, что "власть - это народ".
Таким образом, окончательное принятие закона Зеленского о НАБУ и САП призвано восстановить баланс в антикоррупционной системе и устранить угрозы, которые возникли после голосования за №12414.
Подробнее о том, как парламентарии готовились к голосованию, как разворачивался антикоррупционный кризис и что означает новый закон для будущего НАБУ и САП - читайте в аналитике РБК-Украина.
Стоит заметить, что в день голосования за президентский закон Верховная Рада впервые с начала полномасштабной войны провела онлайн-трансляцию заседания. Однако оно началось со стычки - об этом рассказываем отдельно.