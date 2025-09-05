МОН хочет ввести "нулевой курс" для тех, кто не сдал НМТ: о чем речь

Министерство образования и науки предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Речь идет о так называемом "нулевом курсе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Оксена Лисового во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как можно будет попасть на "нулевой курс" и что дальше

"Инструмент, который мы предлагаем, который мы обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, это - так называемый "нулевой курс", - поделился Лисовой.

По его словам, поступление на "нулевой курс" будет происходить без НМТ.

Такое решение "позволит забрать детей, которые не сдали НМТ по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за рубежом, по каким-то другим причинам... на "нулевой курс" и проучить их год".

"Причем забрать их (как поручил президент) не только во время вступительной кампании... Но и организовать другую вступительную кампанию. Например "зимнее поступление"... "весеннее поступление", - объяснил министр.

Он отметил, что на "нулевой курс" нужно "забирать всех".

"Но потом, после обучения на "нулевом курсе", - вывести детей на НМТ. Для того чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов", - подчеркнул Лисовой.

По его мнению, "такой инструмент может быть действенным".

"Сегодня ректорское сообщество эту идею поддерживает... Я думаю, мы заберем очень много детей. В том числе - детей из-за границы", - подытожил глава МОН.