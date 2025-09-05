ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

МОН хочет ввести "нулевой курс" для тех, кто не сдал НМТ: о чем речь

Пятница 05 сентября 2025 13:32
UA EN RU
МОН хочет ввести "нулевой курс" для тех, кто не сдал НМТ: о чем речь В Украине могут ввести "нулевой курс" для некоторых абитуриентов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ). Речь идет о так называемом "нулевом курсе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Оксена Лисового во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как можно будет попасть на "нулевой курс" и что дальше

"Инструмент, который мы предлагаем, который мы обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, это - так называемый "нулевой курс", - поделился Лисовой.

По его словам, поступление на "нулевой курс" будет происходить без НМТ.

Такое решение "позволит забрать детей, которые не сдали НМТ по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за рубежом, по каким-то другим причинам... на "нулевой курс" и проучить их год".

"Причем забрать их (как поручил президент) не только во время вступительной кампании... Но и организовать другую вступительную кампанию. Например "зимнее поступление"... "весеннее поступление", - объяснил министр.

Он отметил, что на "нулевой курс" нужно "забирать всех".

"Но потом, после обучения на "нулевом курсе", - вывести детей на НМТ. Для того чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов", - подчеркнул Лисовой.

По его мнению, "такой инструмент может быть действенным".

"Сегодня ректорское сообщество эту идею поддерживает... Я думаю, мы заберем очень много детей. В том числе - детей из-за границы", - подытожил глава МОН.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько первокурсников зачислили в вузы в Украине в этом году и какие специальности - в топе (по количеству зачисленных на бюджет).

Кроме того, мы объясняли, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дія" (без походов в ЦНАП).

Читайте также, что будет, если студент откажется от военной подготовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оксен Лисовой МОН Вступительная кампания НМТ Образование в Украине Вузы Университеты Абитуриенты
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России