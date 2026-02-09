Регистрация на НМТ-2026: как подать заявку и из-за каких документов могут отказать

В Украине уже 5 марта стартует регистрация на НМТ. Ключевым условием для подачи заявки является наличие документа, удостоверяющего личность. Поступающим, которые до сих пор не имеют паспорта, советуют оформить его как можно быстрее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Главное:

Сроки регистрации: с 5 марта до 2 апреля 2026 года .

с . Основной документ: ID-карта или паспорт-книжечка.

ID-карта или паспорт-книжечка. Альтернатива: зарегистрироваться можно также по загранпаспорту или водительскому удостоверению.

зарегистрироваться можно также по загранпаспорту или водительскому удостоверению. Упрощенный вариант: через приложение " Дія" загружать копии документов не нужно.

через приложение " загружать копии документов не нужно. Важно: изготовление первой ID-карты занимает 20 рабочих дней, поэтому подаваться на нее надо уже сейчас.

Как создать персональный кабинет

Регистрация проходит на сайте УЦОКО. При создании е-кабинета абитуриент должен:

Внести данные документа (тип, серию и номер).

Загрузить четкие фото- или сканкопии (в формате .png или .jpg, размером до 1 Мб).

Требования к копиям:

Паспорт-книжечка: фото разворота с ФИО, датой рождения и данными документа.

фото разворота с ФИО, датой рождения и данными документа. ID-карта: фото стороны, содержащей основную информацию о владельце.

фото стороны, содержащей основную информацию о владельце. Качество: текст должен быть разборчивым, а изображение - полноразмерным (без обрезанных краев).

Регистрация через "Дію"

Самый быстрый способ создать кабинет - воспользоваться интеграцией с приложением "Дія". В таком случае идентификация проходит автоматически, и поступающему не нужно собственноручно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика.

Какие еще документы подходят для регистрации

Если у поступающего по определенным причинам нет внутреннего паспорта, он может воспользоваться такими документами:

Заграничный паспорт;

Водительское удостоверение;

Временное удостоверение гражданина Украины;

Дипломатический или служебный паспорт.

Совет для выпускников 11 классов: Если вам исполнилось 14 лет и вы еще не имеете паспорта, немедленно обратитесь в подразделения ГМС. Без документа, удостоверяющего личность, регистрация на экзамен будет невозможной.

Из-за чего могут отказать в регистрации

Чтобы ваша заявка не была отклонена специалистами УЦОКО, обратите внимание на критические моменты: