МОН определило график НМТ-2026: какие предметы и когда будут сдавать абитуриенты

Среда 14 января 2026 20:19
UA EN RU
МОН определило график НМТ-2026: какие предметы и когда будут сдавать абитуриенты Фото: В Украине определили даты НМТ-2026 (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.ua".

Когда будет проходить НМТ в 2026 году

Основная сессия национального мультипредметного теста для поступления в учреждения высшего образования состоится с 20 мая по 25 июня 2026 года.

Дополнительная сессия НМТ запланирована на период с 17 по 24 июля.

Какие предметы будут сдавать поступающие

Во время тестирования участники будут выполнять задания по четырем предметам. Три из них являются обязательными для всех поступающих:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Четвертый предмет участник выбирает самостоятельно из такого перечня:

  • украинская литература;
  • география;
  • биология;
  • химия;
  • физика;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский).

Формат тестирования

Формат проведения НМТ в 2026 году остается без изменений. Сначала в течение 120 минут участники будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После 20-минутного перерыва тестирование продолжится еще 120 минут - по истории Украины и предмету по выбору.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых правилах поступления в украинские вузы в 2026 году, которые МОН вынесло на общественное обсуждение. Документ определяет условия вступительной кампании: формат НМТ, повышение пороговых баллов, новые требования для бюджета, усиление роли творческих конкурсов, правила для льготников, количество заявлений, ключевые даты зачисления и возможность получения государственных грантов для контрактников.

Также мы писали о планах МОН в 2026 году упростить поступление в украинские вузы для выпускников, которые учились за рубежом. Предлагают засчитывать результаты национальных выпускных экзаменов стран ЕС вместо НМТ, а решение об их признании будут принимать приемные комиссии университетов.

Минобразования НМТ Образование в Украине
