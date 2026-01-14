МОН определило график НМТ-2026: какие предметы и когда будут сдавать абитуриенты
Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.ua".
Когда будет проходить НМТ в 2026 году
Основная сессия национального мультипредметного теста для поступления в учреждения высшего образования состоится с 20 мая по 25 июня 2026 года.
Дополнительная сессия НМТ запланирована на период с 17 по 24 июля.
Какие предметы будут сдавать поступающие
Во время тестирования участники будут выполнять задания по четырем предметам. Три из них являются обязательными для всех поступающих:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Четвертый предмет участник выбирает самостоятельно из такого перечня:
- украинская литература;
- география;
- биология;
- химия;
- физика;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский).
Формат тестирования
Формат проведения НМТ в 2026 году остается без изменений. Сначала в течение 120 минут участники будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После 20-минутного перерыва тестирование продолжится еще 120 минут - по истории Украины и предмету по выбору.
Ранее РБК-Украина рассказывало о новых правилах поступления в украинские вузы в 2026 году, которые МОН вынесло на общественное обсуждение. Документ определяет условия вступительной кампании: формат НМТ, повышение пороговых баллов, новые требования для бюджета, усиление роли творческих конкурсов, правила для льготников, количество заявлений, ключевые даты зачисления и возможность получения государственных грантов для контрактников.
Также мы писали о планах МОН в 2026 году упростить поступление в украинские вузы для выпускников, которые учились за рубежом. Предлагают засчитывать результаты национальных выпускных экзаменов стран ЕС вместо НМТ, а решение об их признании будут принимать приемные комиссии университетов.