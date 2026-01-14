МОН определило график НМТ-2026: какие предметы и когда будут сдавать абитуриенты

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.ua" .

Когда будет проходить НМТ в 2026 году

Основная сессия национального мультипредметного теста для поступления в учреждения высшего образования состоится с 20 мая по 25 июня 2026 года.

Дополнительная сессия НМТ запланирована на период с 17 по 24 июля.

Какие предметы будут сдавать поступающие

Во время тестирования участники будут выполнять задания по четырем предметам. Три из них являются обязательными для всех поступающих:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Четвертый предмет участник выбирает самостоятельно из такого перечня:

украинская литература;

география;

биология;

химия;

физика;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский).

Формат тестирования

Формат проведения НМТ в 2026 году остается без изменений. Сначала в течение 120 минут участники будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После 20-минутного перерыва тестирование продолжится еще 120 минут - по истории Украины и предмету по выбору.