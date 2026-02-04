ua en ru
Появился календарь НМТ-2026: когда регистрироваться, сдавать тесты и узнать свои баллы

Среда 04 февраля 2026 17:49
Появился календарь НМТ-2026: когда регистрироваться, сдавать тесты и узнать свои баллы Что надо знать о регистрации на НМТ-2026 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Регистрация на НМТ-2026 стартует уже 5 марта, в этом году снова будет два периода подачи заявок. Тестирование также будет проходить в два этапа - во время основной и дополнительной сессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.

Читайте также: МОН обновляет правила поступления в вузы: кому придется набрать не менее 150 баллов

Главное

  • Когда сессии: Основная сессия пройдет с 20 мая по 25 июня, дополнительная - с 17 по 24 июля.
  • Регистрация: Основной этап продлится с 5 марта по 2 апреля.
  • "Дія": Создать персональный кабинет абитуриента можно будет автоматически через приложение "Дія".
  • Результаты: Баллы основной сессии появятся в кабинетах до 3 июля, дополнительной - до 29 июля.
  • География: Тест будут проводить в Украине и за рубежом (перечень стран обнародуют до 3 марта).

Регистрация на НМТ-2026: сроки и правила

В этом году предусмотрено два периода для подачи заявок на участие в тестировании:

  • Основной период (5 марта - 2 апреля): В это время абитуриенты создают персональные кабинеты и выбирают предметы. До 7 апреля в кабинете еще можно будет внести изменения (изменить город или предмет на выбор).
  • Дополнительный период (11-16 мая): Для тех, кто не успел зарегистрироваться раньше по уважительным причинам или получил отказ во время первого этапа. Изменения в данные можно внести до 21 мая.

Регистрация будет происходить онлайн на сайте УЦОКО. Персональный кабинет можно будет создать автоматически через приложение "Дія" или же путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

Зареєструватися на НМТ можна у два періоди.График проведения НМТ-2026 (инфографика УЦОКО)

Когда ждать приглашения

Участники получат информацию о дате, точном времени и месте проведения теста в своих персональных кабинетах:

  • Основная сессия: не позднее чем за 10 дней до начала.
  • Дополнительная сессия: не позднее чем за 3 дня до начала.

Из соображений безопасности адреса экзаменационных центров в Украине не будут публиковаться в открытом доступе - они будут доступны только участникам в их приглашениях.

Проведение теста за рубежом

Украинцы, которые находятся за пределами страны, также смогут сдать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования обещает до 3 марта обнародовать подробный список зарубежных городов, где будут созданы временные экзаменационные центры.

Читайте также о том, что высшие учебные заведения в Украине уже начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление".

Ранее мы писали о запуске в Украине проекта "зимнего поступления" и нулевого курса в университетах, который дает абитуриентам возможность зимой подготовиться к НМТ, наверстать образовательные потери и адаптироваться к обучению в вузе.

