ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине могут ввести новый важный праздник для студентов: названа дата

Понедельник 02 февраля 2026 07:30
UA EN RU
В Украине могут ввести новый важный праздник для студентов: названа дата День студенчества в Украине предлагают отмечать по-новому (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине предлагают учредить новый праздник - День украинского студенчества, приуроченный к особой дате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).

Когда предлагают установить День украинского студенчества

Украинцам рассказали, что накануне Дня памяти Героев Крут - 28 января 2026 года - онлайн встречу провели:

  • глава УИНП Александр Алферов;
  • представители Украинской ассоциации студентов - УАС (главы студенческих советов ведущих украинских университетов);
  • студенты.

В целом к общению онлайн насчет инициатив в сфере национальной памяти присоединились более 160 человек.

Именно тогда обсудили предложение Украинской ассоциации студентов ежегодно 29 января - в День памяти Героев Крут - отмечать День украинского студенчества.

В УИНП отметили, что участники дискуссии говорили, в частности, про:

  • преемственность борьбы Украины за независимость;
  • роль студенчества в сохранении памяти;
  • возможности участия молодежи в просветительских, исследовательских и коммуникационных проектах.

В Украине могут ввести новый важный праздник для студентов: названа датаАлександр Алферов во время онлайн-встречи (иллюстрация: uinp.gov.ua)

Когда украинцы отмечают День студента сегодня

Гражданам напомнили, что сегодня в Украине отмечают международный День студента 17 ноября - в знак памяти о чешских студентах, которые в 1939 году выступили против нацистского режима.

"Хотя, недавно, у нас была распространена российская традиция празднования "Татьяниного дня", - добавили в УИНП.

Чем важен День украинского студенчества

В Украинском институте национальной памяти подчеркнули, что украинская история имеет собственный, не менее красноречивый пример студенческого героизма - бой под Крутами, который:

  • произошел раньше;
  • вошел в память как одно из первых проявлений молодежного сопротивления ради независимости.

"Для украинцев Круты - это не заимствованный символ, а часть собственного исторического опыта", - добавили в пресс-службе учреждения.

Именно поэтому в УАС считают, что все более актуальным становится предложение установить День украинского студенчества 29 января - в День памяти Героев Крут (который более века олицетворяет борьбу, ответственность и готовность молодежи защищать свое государство).

К какому выводу насчет праздника пришли участники дискуссии

В завершение в УИНП поделились, что после конструктивной дискуссии украинское студенческое сообщество поддержало идею ввести День украинского студенчества в День памяти Героев Крут.

По мнению участников онлайн-встречи, такие инициативы:

  • укрепляют патриотизм;
  • помогают сохранять национальную память;
  • подчеркивают активную роль студенчества в общественном диалоге.

Уточняется, что введение этого дня призвано:

  • не только почтить подвиг защитников под Крутами;
  • но и объединить современных студентов вокруг общих ценностей - патриотизма, жертвенности и преданности Украине.

"Благодарны украинской молодежи за активное участие в почтении памяти и, что самое важное, за переосмысление этого события - от траура к героизации бойцов Крут и привязки чествования к важным датам", - подытожили в УИНП.

Напомним, ранее мы рассказывали самое важное о Дне памяти Героев Крут - чем важна эта дата для каждого украинца и куда можно возлагать цветы.

Кроме того, мы объясняли, откуда взялся День студента 17 ноября (как возник этот праздник и как принято его отмечать).

Читайте также о поступлении-2026 по новым правилам - что готовит Министерство образования и науки для будущих студентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
История Украины УИНП Студенты Праздники Советское прошлое Традиции История из жизни
Новости
Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину
Европе нужен прямой диалог с Россией: в МИД Франции назвали причину
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом