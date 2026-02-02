В Украине могут ввести новый важный праздник для студентов: названа дата
В Украине предлагают учредить новый праздник - День украинского студенчества, приуроченный к особой дате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).
Когда предлагают установить День украинского студенчества
Украинцам рассказали, что накануне Дня памяти Героев Крут - 28 января 2026 года - онлайн встречу провели:
- глава УИНП Александр Алферов;
- представители Украинской ассоциации студентов - УАС (главы студенческих советов ведущих украинских университетов);
- студенты.
В целом к общению онлайн насчет инициатив в сфере национальной памяти присоединились более 160 человек.
Именно тогда обсудили предложение Украинской ассоциации студентов ежегодно 29 января - в День памяти Героев Крут - отмечать День украинского студенчества.
В УИНП отметили, что участники дискуссии говорили, в частности, про:
- преемственность борьбы Украины за независимость;
- роль студенчества в сохранении памяти;
- возможности участия молодежи в просветительских, исследовательских и коммуникационных проектах.
Александр Алферов во время онлайн-встречи (иллюстрация: uinp.gov.ua)
Когда украинцы отмечают День студента сегодня
Гражданам напомнили, что сегодня в Украине отмечают международный День студента 17 ноября - в знак памяти о чешских студентах, которые в 1939 году выступили против нацистского режима.
"Хотя, недавно, у нас была распространена российская традиция празднования "Татьяниного дня", - добавили в УИНП.
Чем важен День украинского студенчества
В Украинском институте национальной памяти подчеркнули, что украинская история имеет собственный, не менее красноречивый пример студенческого героизма - бой под Крутами, который:
- произошел раньше;
- вошел в память как одно из первых проявлений молодежного сопротивления ради независимости.
"Для украинцев Круты - это не заимствованный символ, а часть собственного исторического опыта", - добавили в пресс-службе учреждения.
Именно поэтому в УАС считают, что все более актуальным становится предложение установить День украинского студенчества 29 января - в День памяти Героев Крут (который более века олицетворяет борьбу, ответственность и готовность молодежи защищать свое государство).
К какому выводу насчет праздника пришли участники дискуссии
В завершение в УИНП поделились, что после конструктивной дискуссии украинское студенческое сообщество поддержало идею ввести День украинского студенчества в День памяти Героев Крут.
По мнению участников онлайн-встречи, такие инициативы:
- укрепляют патриотизм;
- помогают сохранять национальную память;
- подчеркивают активную роль студенчества в общественном диалоге.
Уточняется, что введение этого дня призвано:
- не только почтить подвиг защитников под Крутами;
- но и объединить современных студентов вокруг общих ценностей - патриотизма, жертвенности и преданности Украине.
"Благодарны украинской молодежи за активное участие в почтении памяти и, что самое важное, за переосмысление этого события - от траура к героизации бойцов Крут и привязки чествования к важным датам", - подытожили в УИНП.
