ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поступление в магистратуру в 2025 году: самым сложным предметом стал "Учет и финансы"

Среда 27 августа 2025 19:44
UA EN RU
Поступление в магистратуру в 2025 году: самым сложным предметом стал "Учет и финансы" Фото: Поступление в магистратуру в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Самым сложным предметом единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) для поступающих в магистратуру в этом году стал "Учет и финансы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Какие результаты показали поступающие

Сообщается, что из более 3400 участников теста по "Учету и финансам" только 231 абитуриент получил более 150 баллов. Это составляет менее 7% от общего количества.

Зато лучше всего участники справились с экзаменом по "Языкознанию". Из 4238 поступающих более 150 баллов получили 2277 человек - 54%.

Чуть ниже результаты показали абитуриенты по истории искусства, политологии и международным отношениям - там более 150 баллов получили менее половины участников.

Отметим, единый вступительный экзамен является обязательным для поступления в магистратуру и определяет готовность абитуриентов к обучению на магистерских программах.

Ранее РБК-Украина писало, что список абитуриентов в магистратуру, рекомендованных на обучение по бюджету, опубликуют до 28 августа. Каждый поступающий может получить только одну такую рекомендацию. Подтвердить свой выбор нужно до 18:00 30 августа, а зачисление на бюджет продлится до 1 сентября.

С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контрактное обучение, зачисление на которое продлится до 30 сентября. Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.

Также мы рассказывали, что МОН Украины продлило поступление в профтехи до 1 октября 2025 года. Поступление осуществляется без НМТ через собеседования или творческие конкурсы, продолжительность обучения - от 6 месяцев до 3 лет. Подать заявление можно онлайн через ЕГЭБО или лично в заведении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы