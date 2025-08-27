Поступление в магистратуру в 2025 году: самым сложным предметом стал "Учет и финансы"
Самым сложным предметом единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) для поступающих в магистратуру в этом году стал "Учет и финансы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Какие результаты показали поступающие
Сообщается, что из более 3400 участников теста по "Учету и финансам" только 231 абитуриент получил более 150 баллов. Это составляет менее 7% от общего количества.
Зато лучше всего участники справились с экзаменом по "Языкознанию". Из 4238 поступающих более 150 баллов получили 2277 человек - 54%.
Чуть ниже результаты показали абитуриенты по истории искусства, политологии и международным отношениям - там более 150 баллов получили менее половины участников.
Отметим, единый вступительный экзамен является обязательным для поступления в магистратуру и определяет готовность абитуриентов к обучению на магистерских программах.
Ранее РБК-Украина писало, что список абитуриентов в магистратуру, рекомендованных на обучение по бюджету, опубликуют до 28 августа. Каждый поступающий может получить только одну такую рекомендацию. Подтвердить свой выбор нужно до 18:00 30 августа, а зачисление на бюджет продлится до 1 сентября.
С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контрактное обучение, зачисление на которое продлится до 30 сентября. Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.
Также мы рассказывали, что МОН Украины продлило поступление в профтехи до 1 октября 2025 года. Поступление осуществляется без НМТ через собеседования или творческие конкурсы, продолжительность обучения - от 6 месяцев до 3 лет. Подать заявление можно онлайн через ЕГЭБО или лично в заведении.