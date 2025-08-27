ua en ru
Вступ до магістратури у 2025 році: найскладнішим предметом став "Облік і фінанси"

Середа 27 серпня 2025 19:44
UA EN RU
Вступ до магістратури у 2025 році: найскладнішим предметом став "Облік і фінанси" Фото: Вступ до магістратури у 2025 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Найскладнішим предметом єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників у магістратуру цього року став "Облік і фінанси".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.

Які результати показали вступники

Повідомляється, що із понад 3400 учасників тесту з "Обліку і фінансів" лише 231 абітурієнт отримав понад 150 балів. Це становить менше 7% від загальної кількості.

Натомість найкраще учасники впоралися з іспитом із "Мовознавства". Із 4238 вступників понад 150 балів отримали 2277 осіб - 54%.

Трохи нижчі результати показали абітурієнти з історії мистецтва, політології та міжнародних відносин - там понад 150 балів отримали менше половини учасників.

Зазначимо, єдине фахове вступне випробування є обов’язковим для вступу в магістратуру і визначає готовність абітурієнтів до навчання на магістерських програмах.

Раніше РБК-Україна писало, що список абітурієнтів до магістратури, рекомендованих на навчання за бюджетом, опублікують до 28 серпня. Кожен вступник може отримати лише одну таку рекомендацію. Підтвердити свій вибір потрібно до 18:00 30 серпня, а зарахування на бюджет триватиме до 1 вересня.

З 1 вересня розпочнеться формування рекомендацій на контрактне навчання, зарахування на яке триватиме до 30 вересня. Додатковий набір на контракт у закладах освіти можливий до 20 жовтня.

Також ми розповідали, що МОН України продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня 2025 року. Вступ здійснюється без НМТ через співбесіди чи творчі конкурси, тривалість навчання - від 6 місяців до 3 років. Подати заяву можна онлайн через ЄДЕБО або особисто у закладі.

