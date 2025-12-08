Часть колледжей начнет работать по новым правилам: что изменится с 2026 года

В 2026 году часть украинских колледжей начнет работу в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это часть экспериментального проекта по внедрению изменений, заложенных в Закон "О профессиональном образовании".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram .

Изменения в работе колледжей

По словам Бабака, новый статус даст заведениям финансовую и управленческую автономию: они смогут самостоятельно распоряжаться средствами, формировать кадровую структуру и инвестировать заработанные деньги в развитие материально-технической базы и повышение качества образовательных услуг.

В рамках проекта также будут тестировать новую методику расчета стоимости образовательных услуг, что позволит громадам закупать их по прозрачным правилам, а наблюдательные советы станут дополнительным инструментом открытого и эффективного управления.

"Мы тестируем современную модель профобразования, где заведения перестают быть объектами содержания и становятся полноценными участниками рынка образовательных услуг", - подчеркнул Бабак.

По его словам, такая реформа важна не только для студентов, но и для экономики, которая нуждается в качественно подготовленных кадрах.

Учреждения уже готовятся к новому формату

48 учреждений профессионального образования со всей Украины приняли участие в однодневном воркшопе в Киеве, посвященном внедрению нового Закона Украины "О профессиональном образовании".

Воркшоп провели с целью ознакомления руководителей и представителей учреждений профессионального образования с основными нововведениями нового закона. Среди ключевых изменений - усиление практической подготовки на рабочем месте, внедрение наблюдательных советов и расширение автономии заведений. Эти вопросы легли в основу программы мероприятия.