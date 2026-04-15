Полигоны, дроны и такмед: МОН вводит обязательный курс нацсопротивления для студентов

Министерство образования и науки подготовило проект новой обязательной дисциплины "Основы национального сопротивления". Курс рассчитан на студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Главное: Статус: Дисциплина будет обязательной для всех студентов вузов и колледжей.

Продолжительность: Программа рассчитана на 150 часов, из которых 90 - аудиторная подготовка.

Практика: Кроме теории, предусмотрено 30 часов занятий на полигонах и стрельбищах.

Инклюзивность: Предусмотрены особые условия для студентов с инвалидностью и лиц, чье вероучение запрещает использование оружия.

Чему будут учить студентов

Целью курса является формирование гражданской устойчивости и приобретение практических навыков для защиты страны. Программа охватывает широкий круг тем:

Медицинская и минная безопасность: домедицинская помощь и действия в условиях минной угрозы.

Выживание и ориентирование: навыки действий в кризисных ситуациях и на местности.

Информационная гигиена: психологическая устойчивость и методы противодействия вражеским ИПСО.

Оружие массового поражения: порядок действий в случае его применения.

Формат занятий: симуляторы и полигоны

Обучение разделено на два этапа. Теоретическая часть и практические занятия в аудиториях (90 часов) будут проходить с применением современных технологий: тренажеров, симуляторов и планшетов.

Выездная практическая подготовка (30 часов) будет происходить в полевых условиях:

на полигонах и тактических полях;

на полевых стрельбищах и в тирах;

в специализированных инженерных и топографических городках.

Особые условия и обсуждения

Студенты с особыми образовательными потребностями вместо полевых занятий смогут изучать дополнительные теоретические модули. Для тех, кто не может держать оружие по религиозным убеждениям, огневую подготовку заменят на изучение профессиональных компетентностей по безопасности.

Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта. Замечания и предложения к программе МОН будет принимать до 30 апреля 2026 года на адрес: serhii.klym@mon.gov.ua.

Добавим, что ранее в рамках "Защиты Украины" были отдельные лекции и занятия на стрельбищах. Теперь "Основы национального сопротивления" будут отдельной обязательной дисциплиной со своим собственным учебным планом.