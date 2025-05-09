Вступление в ЕС раньше 2030 года? Стефанишина назвала новый срок готовности Украины

У Стефанишиной спросили, можно ли железно сказать, что Украина станет членом Евросоюза до 2030 года.

Чиновница подчеркнула, что у нее есть "четкий тайминг", которого Украина придерживается. При этом видение Украины совпадает с видением некоторых стран ЕС.

"Поделиться я не могу этим таймингом, но могу сказать, что все обязательства, по которым Украина не требует переходных периодов или определенных исключений, мы рассчитываем на период до 2027 года", - добавила она.