Вступ до ЄС раніше 2030 року? Стефанішина назвала новий термін готовності України

Україна хоче повністю відповідати критеріям для вступу до Євросоюзу до 2027 року. Наразі країна дотримується поставлених перед собою таймінгів.
Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
У Стефанішиної запитали, чи можна залізно сказати, що Україна стане членом Євросоюзу до 2030 року.
Чиновниця підкреслила, що у неї є "чіткий таймінг", якого Україна дотримується. При цьому бачення України збігається з баченням деяких країн ЄС.
"Поділитися я не можу цим таймінгом, але можу сказати, що всі зобов'язання, за якими Україна не потребує перехідних періодів або певних винятків, ми розраховуємо на період до 2027 року", - додала вона.
Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в бліц-інтерв'ю РБК-Україна наголошувала, що якщо нинішній темп підготовки України до членства в ЄС збережеться, то країна вступить у блок до 2030 року.
Зі свого боку міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголошував, що вступ України до ЄС до 2030 року має стати метою для всіх європейських країн.
Водночас прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголошував, що 2030 рік - це має бути найпізніший термін для вступу України до Євросоюзу.
До слова, зараз початок переговорів про вступ України до Євросоюзу блокує Угорщина. Київ уже домовився про регулярні контакти з Будапештом, щоб вирішити таку проблему.
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