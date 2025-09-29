Вступление в ЕС: еврокомиссар Марта Кос прибыла в Украину для проверки реформ

"С сегодняшнего дня до среды комиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине, чтобы подтвердить непоколебимую преданность ЕС европейскому будущему страны и отметить завершение процесса скрининга по вступлению в ЕС, подчеркивая прогресс Украины на пути к членству в ЕС", - сообщили в пресс-релизе.

Запланированные поездки и встречи в регионах

На понедельник запланировано посещение еврокомиссаром школ для учеников венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье. Также Марта Кос встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги властей для укрепления прав меньшинств в стране, включая "План действий в отношении национальных меньшинств".

Затем комиссар посетит недавно открытую железную дорогу, построенную с использованием европейского стандарта ширины колеи, что улучшает трансграничное сообщение, торговлю и инвестиции, прокладывая путь для дальнейшей интеграции Украины в транспортную сеть ЕС.

Во вторник, 30 сентября, Кос встретится с региональными представителями, чтобы обсудить реформы децентрализации. Кроме того, она примет участие в Неделе устойчивости Украины и посетит реабилитационный центр "Несокрушимость" и жилищный проект для внутренне перемещенных лиц и ветеранов войны, финансируемый ЕС.

Комиссар также проведет встречи с гражданским обществом, женщинами-лидерами и ветеранами-предпринимателями, чтобы обсудить прогресс реформ в Украине и экономические перспективы.

Встречи с представителями центральной власти

В среду, 1 октября, во время Дня защитника, комиссар Кос встретится с представителями власти и правительства Украины и Верховной Рады, чтобы обсудить повестку дня реформ, связанных со вступлением в ЕС.

Кроме того, комиссар Кос встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов - НАБУ, САП, ВАКС, СБУ, НАПК.