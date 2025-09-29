Вступ до ЄС: єврокомісар Марта Кос прибула в Україну для перевірки реформ

"З сьогоднішнього дня до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС", - повідомили в пресрелізі.

Заплановані поїздки та зустрічі в регіонах

На понеділок заплановано відвідання єврокомісаром шкіл для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті. Також Марта Кос зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки влади для зміцнення прав меншин в країні, включаючи "План дій щодо національних меншин".

Потім комісар відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану з використанням європейського стандарту ширини колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС.

У вівторок, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації. Крім того, вона візьме участь у Тижні стійкості України та відвідає реабілітаційний центр "Незламність" та житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, що фінансується ЄС.

Комісар також проведе зустрічі з громадянським суспільством, жінками-лідерами та ветеранами-підприємцями, щоб обговорити прогрес реформ в Україні та економічні перспективи.

Зустрічі з представниками центральної влади

У середу, 1 жовтня, під час Дня захисника, комісар Кос зустрінеться з представниками влади та уряду України й Верховної Ради, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних з вступом до ЄС.

Крім того, комісар Кос зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, ВАКС, СБУ, НАЗК.