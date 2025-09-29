ua en ru
Зеленский: Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 14:15
Зеленский: Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - заявил Зеленский

По его словам, для этого делается все необходимое.

"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России" - отметил он, намекая на Венгрию.

Процесс вступления Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года Европейский Совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В июне 2024 года Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Брюссель утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении в сообщество.

Однако Венгрия и Словакия начали блокировать переговоры о вступлении, выдвигая различные условия. Последним стало требование прекратить атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", по которому обе страны получают энергоносители из России.

Тем временем Литва предложила собственный план переговоров о вступлении Украины без согласия Венгрии.

