Зеленский: Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - заявил Зеленский

По его словам, для этого делается все необходимое.

"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России" - отметил он, намекая на Венгрию.

Процесс вступления Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года Европейский Совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.