Вступ до ЄС: єврокомісар Марта Кос прибула в Україну для перевірки реформ

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 16:01
Вступ до ЄС: єврокомісар Марта Кос прибула в Україну для перевірки реформ Фото: європейський комісар з розширення Марта Кос (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос прибула в Україну для перевірки відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів про вступ України до ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄС.

"З сьогоднішнього дня до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС", - повідомили в пресрелізі.

Заплановані поїздки та зустрічі в регіонах

На понеділок заплановано відвідання єврокомісаром шкіл для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті. Також Марта Кос зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки влади для зміцнення прав меншин в країні, включаючи "План дій щодо національних меншин".

Потім комісар відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану з використанням європейського стандарту ширини колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС.

У вівторок, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації. Крім того, вона візьме участь у Тижні стійкості України та відвідає реабілітаційний центр "Незламність" та житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, що фінансується ЄС.

Комісар також проведе зустрічі з громадянським суспільством, жінками-лідерами та ветеранами-підприємцями, щоб обговорити прогрес реформ в Україні та економічні перспективи.

Зустрічі з представниками центральної влади

У середу, 1 жовтня, під час Дня захисника, комісар Кос зустрінеться з представниками влади та уряду України й Верховної Ради, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних з вступом до ЄС.

Крім того, комісар Кос зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, ВАКС, СБУ, НАЗК.

На якому етапі вступ України до ЄС

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна приєднатись до Євросоюзу і для цього робиться все необхідне.

Зазначимо, що ЗМІ повідомляли - переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатись навесні 2026 року. Така дата визначена тим, що це станеться після парламентських виборів в Угорщині, яка блокує євроінтеграцію України.

Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У грудні 2023 року Європейська Рада ухвалила рішення про старт переговорів про вступ України в ЄС.

Єврокомісія Вступ в ЄС
