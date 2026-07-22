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Поступление-2026: что нужно сделать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет

11:52 22.07.2026 Ср
3 мин
Когда можно отменить заявление без последствий?
aimg Василина Копытко
Поступление-2026: что нужно сделать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет Заявления на поступление будут приниматься до 18.00 1 августа (фото: Freepik)
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После того, как поступающий подает заявление в вуз в электронном кабинете, ключевые данные уже нельзя изменить произвольно. Но в некоторых случаях учебное заведение может еще просить определенные уточнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Главное:

  • После подачи заявления в электронном кабинете ключевые данные (учреждения, специальность, приоритет и т.п.) изменить уже нельзя.
  • Отменить заявление без потери приоритетности можно лишь до того, как его обработало заведение (пока статус "Зарегистрировано" ).
  • Статус "Требует уточнения" позволяет добавить только данные, которые запросил вуз, а не передавать документ заново.

Что нужно знать поступающему

Поступающему перед подтверждением заявления важно тщательно проверить указанные данные:

  • учебные заведения;
  • специальность;
  • бюджет или контракт;
  • приоритетность;
  • номер телефона;
  • собственное фото.

Как отмечают специалисты, после представления этих данных заявление попадает в систему и получает статус "Зарегистрировано". На этом этапе ее можно отменить без потери приоритетности до истечения сроков подачи.

"Если заявление отменено до того, как его обработало заведение, поступающий может подать новое с такой же приоритетностью в пределах установленного лимита и сроков представления", - отмечают в МОН.

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Что означает статус "Требует уточнение"

Затем заявление рассматривает приемная комиссия. После проверки ее статус может измениться на "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнение абитуриентом". При появлении последнего статуса важно открыть сообщение от вуза.

"Там будет указано, что именно нужно уточнить, как это сделать и до какой даты. Важно, что уточнение не означает, что заявление можно заполнить заново - абитуриент представляет только те данные, которые запросила приемная комиссия", - объясняют специалисты.

Последствия отмены после регистрации в заведении

Если же заявление уже имеет статус "Зарегистрировано в учебном заведении", его отмена будет иметь другие последствия. Новое заявление вместо него подать уже нельзя, как использовать тот же номер приоритетности для другого выбора.

Главный совет для абитуриентов - регулярно проверять статусы в электронном кабинете, чтобы вовремя отреагировать на запросы вузов. Все действия по отмене доступны только до истечения срока приема заявлений, поэтому каждый шаг следует взвешивать заранее.

Поступление 2026

19 июля в Украине стартовал прием заявлений для поступления на бакалавриат. Абитуриенты имеют право подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Прием продлится до 18.00 1 августа. В этом году Кабмин выделил более 166 тысяч бюджетных мест в учреждениях высшего и профессионального высшего образования.

Для поступления на бюджет для большинства специальностей нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений - 150 баллов.

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