Поступление-2026: что нужно сделать после подачи заявления, чтобы не потерять приоритет

После того, как поступающий подает заявление в вуз в электронном кабинете, ключевые данные уже нельзя изменить произвольно. Но в некоторых случаях учебное заведение может еще просить определенные уточнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook .

Главное: После подачи заявления в электронном кабинете ключевые данные (учреждения, специальность, приоритет и т.п.) изменить уже нельзя.

Отменить заявление без потери приоритетности можно лишь до того, как его обработало заведение ( пока статус "Зарегистрировано" ).

). Статус "Требует уточнения" позволяет добавить только данные, которые запросил вуз, а не передавать документ заново.

Что нужно знать поступающему

Поступающему перед подтверждением заявления важно тщательно проверить указанные данные:

учебные заведения;

специальность;

бюджет или контракт;

приоритетность;

номер телефона;

собственное фото.

Как отмечают специалисты, после представления этих данных заявление попадает в систему и получает статус "Зарегистрировано". На этом этапе ее можно отменить без потери приоритетности до истечения сроков подачи.

"Если заявление отменено до того, как его обработало заведение, поступающий может подать новое с такой же приоритетностью в пределах установленного лимита и сроков представления", - отмечают в МОН.

Что означает статус "Требует уточнение"

Затем заявление рассматривает приемная комиссия. После проверки ее статус может измениться на "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнение абитуриентом". При появлении последнего статуса важно открыть сообщение от вуза.

"Там будет указано, что именно нужно уточнить, как это сделать и до какой даты. Важно, что уточнение не означает, что заявление можно заполнить заново - абитуриент представляет только те данные, которые запросила приемная комиссия", - объясняют специалисты.

Последствия отмены после регистрации в заведении

Если же заявление уже имеет статус "Зарегистрировано в учебном заведении", его отмена будет иметь другие последствия. Новое заявление вместо него подать уже нельзя, как использовать тот же номер приоритетности для другого выбора.

Главный совет для абитуриентов - регулярно проверять статусы в электронном кабинете, чтобы вовремя отреагировать на запросы вузов. Все действия по отмене доступны только до истечения срока приема заявлений, поэтому каждый шаг следует взвешивать заранее.