Як зустрічають евакуйованих з Уханя українців: всі подробиці

20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені в карантин на 14 діб. Всі подробиці евакуації - на РБК-Україна.

Літак з Китаю прибуває до Борисполя

Спеціальний рейс для евакуації українців здійснює літак компанії SkyUP. 19 лютого він вже прибув в Ухань, а повернення до аеропорту "Бориспіль" заплановано на 08:00 20 лютого.

Крім членів екіпажу на борту знаходиться досвідчена команда лікарів. З епіцентру епідемії літак доставить в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).

Фото: Група українців в уханьскому аеропорту "Тяньхе" (china.mfa.gov.ua)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що на борт не допускатимуть людей симптомами ГРВІ. Також кожен пасажир повинен підписати інформовану згоду на проведення карантинних заходів та спостереження за станом здоров'я.

Після приземлення в "Борисполі" літак відразу відправиться на санітарну стоянку. Митний огляд буде здійснюватися в костюмах біозахисту.

Карантинна зона

Евакуація українців з китайської провінції Хубей затягнулася у зв'язку з визначенням місця для їх розміщення на час карантину. Розглядалися локації санаторно-курортного типу в Київській області і в західних областях.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 19 лютого повідомила, що відомство знайшло чотири об'єкти в різних містах України, які підходять для розміщення евакуйованих і є безпечними не тільки для прибулих з Китаю, але і для всіх українців.

Однак, Скалецька не назвала їх конкретне місце розташування "з міркувань безпеки".

Карантинна зона буде охоронятися співробітниками Національної поліції і Нацгвардії. Для безпеки і знезараження створять подвійне кільце захисту з пішими патрулями, автопатрулями, системою відеоспостереження. Також буде діяти контрольно-пропускний пункт і цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

Медичне спостереження в обсерваційній зоні будуть забезпечувати ті ж лікарі, які супроводжували громадян під час евакуації з Китаю.

Фото: Українці проходять медичний контроль перед вильотом з Китаю (china.mfa.gov.ua)

Акції проти розміщення евакуйованих з Уханя

19 лютого у Львівській області пройшли акції проти розміщення українців з Китаю. Протестувальники у Винниках перекрили під'їзди до шпиталю ветеранів воєн і репресованих, до воріт почали звозити шини. При цьому, керівник установи спростував чутки про можливе розміщення евакуйованих на карантин.

На засіданні облради Тернопільської ОДА виступили проти розміщення українців з Уханя в санаторії "Медобори". Працівники санаторію заявили, що не вийдуть на роботу, якщо людей на карантин будуть розміщувати саме у них. Рівненська ОДА також відмовилася приймати евакуйованих з Китаю українців.

Тільки Одеська обладміністрація затвердила ряд додаткових заходів у зв'язку з коронавірусом. За словами голови ОДА Максима Куцого, інфекційна лікарня Одеси готова розмістити 65 осіб в спеціальних боксах. Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази.

Епідемія коронавірусу забрала життя більше 2 тис. осіб

Спалах коронавірусу Сovid-19 вперше був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань (провінція Хубей). Найбільш вірогідним джерелом інфекції стали дикі тварини, якими торгували на міському ринку морепродуктів. Вірус здатний передаватися від людини до людини і викликає ускладнення у вигляді запалення дихальних шляхів (пневмонії).

На даний момент коронавірусом заразилося понад 75 тис. осіб у всьому світі, з них 80% в Китаї. Кількість смертей перевищила 2 тис. При цьому, китайські вчені заявили про подолання піку епідемії. Більше 80% випадків захворювання класифікуються як легкі.

Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про виконання всіх необхідних заходів для попередження поширення вірусу територією України.