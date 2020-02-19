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МОЗ знайшло в Україні 4 безпечних місця, готових прийняти евакуйованих з Уханя

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 01:11
МОЗ знайшло в Україні 4 безпечних місця, готових прийняти евакуйованих з Уханя
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна / Віталій Носач)

Самі місця міністр Скалецька не назвала

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян із китайського міста Ухань, що стало епіцентром епідемії нового коронавірусу. Про це Скалецька сказала під час брифінгу перед відправкою літака.

Зокрема, вона зазначила, що із цих місць будуть обрані найбільш відповідні для евакуації. Усе залежатиме від кількості людей, яких привезуть до Києва.

"Місця безпечні як для українських громадян, які будуть евакуйовані, так і для всіх інших українців", - сказала Скалецька.

Проте, вона не конкретизувала, про які саме місця йдеться. Міністр зазначила, що не називає ці локації "з міркувань безпеки".

Скалецька вкотре акцентувала увагу на тому, що евакуйовувати з Уханю будуть здорових громадян.

"Ми очікуємо що в четвер о 8 ранку ми будемо бачити українців, які чекали, коли ми їх заберемо. Всі заходи безпеки погоджені та відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці", - сказала міністр.

Пасажирам нададуть харчування, яке з собою взяв літак компанії Sky Up, котрий буде забирати з Китаю українців та громадян ще кількох країн.

"Додаткових послуг в Ухані не передбачено. Вважаємо, що рейс буде безпечним для громадян", - зазначив гендиректор Sky Up Євген Хайнацький.

Нагадаємо, як повідомили в МЗС, Україна, окрім своїх громадян, також евакуює з Китаю громадян десяти країн. Це будуть громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивирусЗоряна Скалецька
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