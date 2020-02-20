Как встречают эвакуированных из Уханя украинцев: все подробности

Из Китая возвращаются 48 граждан Украины
20 февраля завершается эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане будут помещены в карантин на 14 суток. Все подробности эвакуации - на РБК-Украина.
Самолет из Китая прибывает в Борисполь
Специальный рейс для эвакуации украинцев осуществляет самолет компании SkyUP. 19 февраля он уже прибыл в Ухань, а возвращение в аэропорт “Борисполь” запланировано на 08:00 20 февраля.
Помимо членов экипажа на борту находится опытная команда врачей. Из эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
Ранее в Министерстве охраны здоровья заявили, что на борт не будут допускать людей симптомами ОРВИ. Также каждый пассажир должен подписать информированное согласие на проведение карантинных мероприятий и наблюдения за состоянием здоровья.
После приземления в “Борисполе” самолет сразу отправится на санитарную стоянку. Таможенный досмотр будет осуществляться в костюмах биозащиты.
Карантинная зона
Эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй затянулась в связи с определением места для их размещения на время карантина. Рассматривались локации санаторно-курортного типа в Киевской области и в западных областях.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 19 февраля сообщила, что ведомство нашло четыре объекта в разных городах Украины, которые подходят для размещения эвакуированных и являются безопасными не только для прибывших из Китая, но и для всех украинцев.
Однако, Скалецкая не назвала их конкретное место расположения "из соображений безопасности".
Карантинная зона будет охраняться сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардии. Для безопасности и обеззараживания создадут двойное кольцо защиты с пешими патрулями, автопатрулями, системой видеонаблюдения. Также будет действовать контрольно-пропускной пункт и круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.
Медицинское наблюдение в обсервационной зоне будут обеспечивать те же врачи, которые сопровождали граждан во время эвакуации из Китая.
Акции против размещения эвакуированных из Уханя
19 февраля во Львовской области прошли акции против размещения украинцев из Китая. Протестующие в Винниках перекрыли подъезды к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, к воротам начали свозить шины. При этом, руководитель учреждения опроверг слухи о возможном размещении эвакуированных на карантин.
На заседании облсовета Тернопольской ОГА выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Работники санатория заявили, что не выйдут на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них. Ровенская ОГА также отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.
Только Одесская обладминистрации утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить 65 человек в специальных боксах. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.
Эпидемия коронавируса унесла жизни более 2 тыс. человек
Вспышка коронавируса Сovid-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй). Наиболее вероятным источником инфекции стали дикие животные, которыми торговали на городском рынке морепродуктов. Вирус способен передаваться от человека к человеку и вызывает осложнение в виде воспаления дыхательных путей (пневмонии).
На данный момент коронавирусом заразилось более 75 тыс. человек во всем мире, из них 80% в Китае. Количество смертей превысило 2 тыс. При этом, китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии. Более 80% случаев заболевания классифицируются как легкие.
Стоит отметить, что в Минздраве Украины сообщили о принятии всех необходимых мер для предупреждения распространения вируса по территории Украины.