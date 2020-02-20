Как встречают эвакуированных из Уханя украинцев: все подробности

20 февраля завершается эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане будут помещены в карантин на 14 суток. Все подробности эвакуации - на РБК-Украина.

Самолет из Китая прибывает в Борисполь

Специальный рейс для эвакуации украинцев осуществляет самолет компании SkyUP. 19 февраля он уже прибыл в Ухань, а возвращение в аэропорт “Борисполь” запланировано на 08:00 20 февраля.

Помимо членов экипажа на борту находится опытная команда врачей. Из эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Фото: Группа украинцев в уханьском аэропорту "Тяньхе" (china.mfa.gov.ua)

Ранее в Министерстве охраны здоровья заявили, что на борт не будут допускать людей симптомами ОРВИ. Также каждый пассажир должен подписать информированное согласие на проведение карантинных мероприятий и наблюдения за состоянием здоровья.

После приземления в “Борисполе” самолет сразу отправится на санитарную стоянку. Таможенный досмотр будет осуществляться в костюмах биозащиты.

Карантинная зона

Эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй затянулась в связи с определением места для их размещения на время карантина. Рассматривались локации санаторно-курортного типа в Киевской области и в западных областях.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 19 февраля сообщила, что ведомство нашло четыре объекта в разных городах Украины, которые подходят для размещения эвакуированных и являются безопасными не только для прибывших из Китая, но и для всех украинцев.

Однако, Скалецкая не назвала их конкретное место расположения "из соображений безопасности".

Карантинная зона будет охраняться сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардии. Для безопасности и обеззараживания создадут двойное кольцо защиты с пешими патрулями, автопатрулями, системой видеонаблюдения. Также будет действовать контрольно-пропускной пункт и круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Медицинское наблюдение в обсервационной зоне будут обеспечивать те же врачи, которые сопровождали граждан во время эвакуации из Китая.

Фото: Украинцы проходят медицинский контроль перед вылетом из Китая (china.mfa.gov.ua)

Акции против размещения эвакуированных из Уханя

19 февраля во Львовской области прошли акции против размещения украинцев из Китая. Протестующие в Винниках перекрыли подъезды к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, к воротам начали свозить шины. При этом, руководитель учреждения опроверг слухи о возможном размещении эвакуированных на карантин.

На заседании облсовета Тернопольской ОГА выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Работники санатория заявили, что не выйдут на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них. Ровенская ОГА также отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.

Только Одесская обладминистрации утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить 65 человек в специальных боксах. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

Эпидемия коронавируса унесла жизни более 2 тыс. человек

Вспышка коронавируса Сovid-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй). Наиболее вероятным источником инфекции стали дикие животные, которыми торговали на городском рынке морепродуктов. Вирус способен передаваться от человека к человеку и вызывает осложнение в виде воспаления дыхательных путей (пневмонии).

На данный момент коронавирусом заразилось более 75 тыс. человек во всем мире, из них 80% в Китае. Количество смертей превысило 2 тыс. При этом, китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии. Более 80% случаев заболевания классифицируются как легкие.

Стоит отметить, что в Минздраве Украины сообщили о принятии всех необходимых мер для предупреждения распространения вируса по территории Украины.