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Евакуація з Уханя: у МВС повідомили про заходи контролю для евакуйованих

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 11:23
Евакуація з Уханя: у МВС повідомили про заходи контролю для евакуйованих
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Навколо карантинної зони для прибулих з Уханя створять подвійне кільце захисту

Навколо приміщення, куди будуть ізольовані на 14-денний карантин евакуйовані громадяни України та іноземці з Уханя, буде створено подвійне кільце захисту. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що також біля приміщення працюватиме цілодобовий об'єднаний центр МВС.

"На найближчі 14 днів вони (евакуйовані з Уханя - ред.) будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені - буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодоби 47 співробітників - 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, буде функціонувати контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поруч працюватиме цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні вночі з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, який проведе евакуацію українців і громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Очікується, що літак повернеться в Київ 20 лютого в 8 ранку.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань. З цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації.

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