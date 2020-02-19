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Посольство уточнило число українців та іноземців в евакуаційному списку

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 15:42
Посольство уточнило число українців та іноземців в евакуаційному списку
Фото: евакуація громадян України з Китаю (china.mfa.gov.ua)

Вже розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp

Посольство України в Китаї завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. У евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Повідомляється, что пасажири літака українського спецрейсу, які прямують із найвіддаленіших куточків провінції Хубей, вже в міжнародному аеропорту Тяньхе (м.Ухань).

Посольство уточнило число українців та іноземців в евакуаційному спискуФото: евакуація громадян України з Китаю (china.mfa.gov.ua)

"Усі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну вже доставлені до міжнародного аеропорту м. Ухань. Розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - йдеться у повідомленні.

Посольство уточнило число українців та іноземців в евакуаційному спискуФото: евакуація громадян України з Китаю (china.mfa.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що навколо приміщення, куди будуть ізольовані на 14-денний карантин евакуйовані громадяни України та іноземці з Уханя, буде створено подвійне кільце захисту.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань. З цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації.

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