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До прийому евакуйованих з Китаю готові чотири об'єкти, - МОЗ

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 18:00
До прийому евакуйованих з Китаю готові чотири об'єкти, - МОЗ
Фото: Дмитро Коваль (moz.gov.ua)

За словами Дмитра Коваля, усі чотири місця знаходяться в різних містах України

Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль заявив, що для прийому евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців готові всі чотири місця. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усі чотири місця знаходяться в різних містах України.

"Є чотири місця дислокації. Зважаючи на настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються. Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив Коваль.

Нагадаємо, 19 лютого український літак прибув в місто Ухань провінції Хубей (Китай) для евакуації громадян України та іноземців у зв'язку з епідемією коронавіруса. На борту літака знаходиться досвідчена команда медиків.

Очікується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії SkyUp доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.

Зазначалося, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

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