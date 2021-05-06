Ми стоїмо на краю прірви: генсек ООН заявив про рекордне підвищення температури Землі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив заяву про глобальне потепління . За його словами, людство опинилося на краю прірви.

За словами Гутерріша, 2020 рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Минулого року температура Землі досягла рекордно високого рівня за 3 млн роки.

"Минулого року було вже на 1,2 градуса жаркіше, чим в доіндустріальні часи - це небезпечно близько до 1,5 градусної межі, встановленій науковою спільнотою. Ми все ще рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття. Ми дійсно стоїмо на краю прірви", - наголосив він.

Генсек ООН зазначив, що чинних зобов'язань країн щодо скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

"Але якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо запобігти найгіршим наслідкам порушення клімату та використати відновлення після пандемії COVID-19, щоб направити нас на більш чистий та зелений шлях", - додав Гутерріш.