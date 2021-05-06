Масштабну пожежу у Вінниці ліквідували

Внаслідок пожежі в офісному приміщенні у Вінниці, на вулиці Бевза, 34, загинула одна людина. Пожежу ліквідували о 16:20.

До боротьби з вогнем від ДСНС було залучено 60 осіб особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

"О 14:11 пожежу локалізовано, а о 16:20 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

Повідомлення про пожежу надійшло 6 травня о 12:34. До місця надзвичайної події було направлено чергові караули усіх Державних пожежно-рятувальних частин Вінниці.

Нагадаємо, поліція відкрила справу через масштабну пожежу у Вінниці. Правоохоронці розслідують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області на ходу загорівся автобус з пасажирами. Автобус компанії Ecolines повністю вигорів, але люди встигли вийти з нього з речами, постраждалих не було.

Також нещодавно у місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося займання бензовозу.

Зазначимо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки карають штрафами. Відповідний закон набрав чинності.