В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро в районі Жакарезіньо (район з фавелами) вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули 23 людини. Операція проводилася в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 22 підозрюваних. Постраждали два пасажири метро та два працівники поліції.

Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/E3HdaRx19V — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2021

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.

В червні минулого року Федеральний Верховний Суд Бразилії (STF) заборонив діяльність поліції у нетрях під час пандемії. Рішення допускає дії лише у "абсолютно виняткових випадках". Для цього агентам потрібно повідомити прокуратуру про причину операції.

Журналісти зазначають, що подали запит до поліції та місцевого депутата щодо причини спецоперації, однак відповіді поки не отримали.