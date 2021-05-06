ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини

Новость на русском → Ріо-де-Жанейро, Четвер 06 травня 2021 19:08
В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини Фото: в Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро в районі Жакарезіньо (район з фавелами) вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули 23 людини. Операція проводилася в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомляє globo.com.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 22 підозрюваних. Постраждали два пасажири метро та два працівники поліції.

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.

В червні минулого року Федеральний Верховний Суд Бразилії (STF) заборонив діяльність поліції у нетрях під час пандемії. Рішення допускає дії лише у "абсолютно виняткових випадках". Для цього агентам потрібно повідомити прокуратуру про причину операції.

Журналісти зазначають, що подали запит до поліції та місцевого депутата щодо причини спецоперації, однак відповіді поки не отримали.

Зазначимо, до пандемії силовики в Ріо-де-Жанейро час від часу проводили спецоперації щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків. Часто в таких рейдах виникають перестрілки, внаслідок чого гинуть цивільні люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Стрільба
NEWS
COVID-сертифікат даватиме "певні переваги" вакцинованим українцям, - Степанов
COVID-сертифікат даватиме "певні переваги" вакцинованим українцям, - Степанов
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка