У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр
У Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігається масштабна пожежа. Попередньо жертв і постраждалих немає.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх та дах.
До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.
Фото: пожежа у Вінниці (vinnitsa.info)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області на ходу загорівся автобус з пасажирами. Автобус компанії Ecolines повністю вигорів, але люди встигли вийти з нього з речами, постраждалих не було.
До цього у Львові горів готель " Джем", адміністрація евакуювала всіх відвідувачів. Обійшлося без жертв і постраждалих. Займання виникло в перекритті між мансардним поверхом і дахом. Через годину після дзвінка пожежу локалізували, ще через 20 хвилин повністю загасили.