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Зеленський відвезе Байдену список українських полонених, - Денісова

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 17:57
Зеленський відвезе Байдену список українських полонених, - Денісова Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент пощастить в Америку", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

Нагадаємо, сьогодні, 30 Серпня, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цього дня МЗС України закликало світову спільноту привернути увагу до долі зниклих безвісти, викрадених або взятих у полон на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Зазначимо, за даними Денісової на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців і резервістів. А в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 44 людини. Доля 15 з них досі невідома.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Донбас Крим
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