ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Байденом до саміту з Путіним

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 08:33
Зеленський заявив про готовність зустрітися з Байденом до саміту з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітись з президентом США Джо Байденом. Він готовий провести зустріч "в будь-якому місці планети".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю порталу Axios.

За його словами, США слід було б провести консультації з Україною щодо майбутнього саміту Байден-Путін. Український президент вважає, що консультації слід було б провести лицем до лиця, бо "багато речей не можна обговорювати по телефону".

"Як гарант Конституції України я сам готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якому місці планети, і я готовий зустрітися з ним (Байденом, - ред.) і обговорити всі деталі до саміту (з Путіним, - ред.)", - сказав Зеленський.

Раніше голова української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Байдену перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним було б варто поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча б по телефону.

Нагадаємо, Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.

Крім того, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Голова США запевнив європейців, що це не зміниться і після зустрічі з російським колегою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Джозеф Байден Володимир Путін
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС