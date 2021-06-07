Зеленський заявив про готовність зустрітися з Байденом до саміту з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітись з президентом США Джо Байденом. Він готовий провести зустріч "в будь-якому місці планети".
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю порталу Axios.
За його словами, США слід було б провести консультації з Україною щодо майбутнього саміту Байден-Путін. Український президент вважає, що консультації слід було б провести лицем до лиця, бо "багато речей не можна обговорювати по телефону".
"Як гарант Конституції України я сам готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якому місці планети, і я готовий зустрітися з ним (Байденом, - ред.) і обговорити всі деталі до саміту (з Путіним, - ред.)", - сказав Зеленський.
Раніше голова української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Байдену перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним було б варто поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча б по телефону.
Нагадаємо, Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.
Крім того, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Голова США запевнив європейців, що це не зміниться і після зустрічі з російським колегою.