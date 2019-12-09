ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зустріч в нормандському форматі завершилася

Новини » Політика     09.12.2019 - 20:41
Зустріч в нормандському форматі завершилася
Фото: зустріч в нормандському форматі (kremlin.ru)

Лідери "нормандської четвірки" завершили основну зустріч

Зустріч в нормандському форматі в Парижі завершилася станом на 20:40 за київським часом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Єлисейського палацу.

Повідомляється, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" в цілому тривала понад дві години. Відзначимо, далі в графіку саміту значиться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

До цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко дав короткий брифінг, на якому пояснив, що "нормандська четвірка" обговорювала підготовлений заздалегідь проект комюніке. За його словами, лідери обговорювали кожен пункт окремо. Тимошенко також припустив, що зустріч може затягнутися на кілька годин.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії. У той же час він повідомив, що санкції проти Росії будуть продовжені в цей четвер, 12 грудня.

Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся