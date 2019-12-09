Встреча в нормандском формате завершилась

Фото: встреча в нормандском формате (kremlin.ru)

Лидеры "нормандской четверки" завершили основную встречу

Встреча в нормандском формате в Париже завершилась по состоянию на 20:40 по киевскому времени. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Елисейского дворца.

Сообщается, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" в общей сложности продолжалась более двух часов. Отметим, далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко дал короткий брифинг, на котором объяснил, что "нормандская четверка" обсуждала подготовленный заранее проект коммюнике. По его словам, лидеры обсуждали каждый пункт отдельно. Тимошенко также предположил, что встреча может затянуться на несколько часов.

Напомним, ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России. В то же время он сообщил, что санкции против России будут продлены в этот четверг, 12 декабря.