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Нормандська зустріч: лідери обговорюють підсумковий документ

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:56
Нормандська зустріч: лідери обговорюють підсумковий документ
Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Нормандська зустріч проходить за раніше погодженими пунктами

На нормандській зустрічі у Парижі лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорюють підсумковий документ. Про це на брифінгу заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенка, від України на зустрічі також присутні міністр закордонних справ Вадим Пристайко, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, помічник президента Андрій Єрмак.

"На даний момент зустріч триває в форматі чотирьох лідерів. Лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього, проходять по кожному пункту і активно обговорюють кожен пункт. І доходять до фінального проекту, який буде підписаний. Зараз так, далі, я думаю, кілька годин це ще триватиме ", - заявив Тимошенко.

Він також додав, що не може називати пункти, які вже обговорили на нормандській зустрічі, оскільки переговори проходять в закритому форматі.

Відзначимо, раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії. У той же час, в цей четвер очікується продовження санкцій.

Після нормандської зустрічі з Росії можуть зняти деякі санкції, - Йозвяк
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