Зустріч Байдена та Путіна і послаблення карантину в Україні: новини за 16 червня

В Швейцарській Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, в Україні карантин продовжили до кінця літа, луганські бойовики заявили про "слідчі дії" з заарештованим у Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Детальніше про те, що сталося в середу, 16 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна, Навальний і відносини між країнами: про що говорили Байден і Путін у Женеві

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася в швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав більше трьох годин. Першим прибув російський лідер, потім - президент США. Зустрічав їх президент Швейцарії. Зустріч Байдена і Путіна проходила на віллі Ла Гранж і почалася з рукостискання.

Переговори Байдена і Путіна у вузькому форматі тривали близько двох годин, потім саміт продовжився в розширеному форматі. Обидва лідери виступили перед журналістами з підсумковими заявами про результати саміту. Детальніше про теми переговорів Байдена і Путіна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Карантин в Україні продовжили до кінця літа, але з послабленнями

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежень в країні. Зокрема, в Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції. Маску під час перебування на масових заходах тепер за певних умов можна не носити.

Також уряд вніс зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину. Зокрема, тепер "зелена" та "жовта" зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.

Бойовики заявили про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна вимагає від Мінська роз'яснень

Сьогодні луганські бойовики заявили, що нібито провели "слідчі дії" з арештованим у Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією та вимагає пояснень. Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - сказав він.

Половина нардепів "Голосу" заявила про створення нового об'єднання. У партії відреагували

Політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини парламентської фракції "Голос" щодо створення у Верховній раді окремого об’єднання "Справедливість" та дасть їй оцінку.

"Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 закону України "Про регламент Верховної ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - заявили в партії.

У Словенії оголосили про закінчення епідемії коронавірусу в країні

Глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу. Водночас він закликав до вакцинації.

У своєму відеозверненні Поклукар зазначив, що з 16 червня епідемія коронавірусної інфекції формально закінчується. "Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він.

Італія оформила вихід з групи, перемоги Уельсу і Росії: підсумки дня на Євро-2020

16 червня на Євро-2020 зіграли три матчі. Італія оформила вихід з групи, А Уельс і Росія здобули перші перемоги.

Детальніше про матчі середи - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде сильна спека

Погода в Україні 17 червня, у четвер, буде спекотною. Це обумовлено настанням спекотної погоди над Європою. Тобто шматочок західноєвропейської спеки дістанеться і нашій країні.