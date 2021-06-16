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Половина нардепів "Голосу" заявила про створення нового об'єднання. У партії відреагували

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Київ, Середа 16 червня 2021 12:05
Половина нардепів "Голосу" заявила про створення нового об'єднання. У партії відреагували Фото: половина нардепів "Голосу" заявила про створення нового об'єднання (facebook.com / Олексій Гончаренко)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини парламентської фракції "Голос" щодо створення у Верховній раді окремого об’єднання "Справедливість" та дасть їй оцінку.

Про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 закону України "Про регламент Верховної ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - заявили в партії.

Крім того, в партії наголосили, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії.

"Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та політична рада. Сьогодні політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній раді та дасть їй оцінку. Партія "Голос" неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію", - резюмували в політсилі.

Нагадаємо, 16 червня 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

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