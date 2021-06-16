ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин в Україні продовжили до кінця літа, але з послабленнями: що дозволили

Новость на русском →
Київ, Середа 16 червня 2021 14:41
Карантин в Україні продовжили до кінця літа, але з послабленнями: що дозволили Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну, повідомило джерело РБК-Україна в уряді.

Уряд офіційно прийняв рішення про продовження карантинних обмежень до 31 серпня, але з послабленнями.

Крім того, під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поки в країні діє "зелений" рівень епіднебезпеки, контроль самоізоляції не буде здійснюватися, що дасть змогу оновити додаток "Дій вдома.

Зазначимо, раніше уряд прийняв рішення послабити карантин в Україні. Ось що дозволив:

  • масові заходи (можна заповнювати дві третини місць),
  • спортивні заходи (можна заповнювати дві третини місць),
  • кінотеатри можуть заповнювати зали на дві третини,
  • дискотеки, святкові заходи у кафе і ресторанах,
  • кафе та ресторани можуть працювати цілодобово,
  • готелі, хостели та кемпінги можуть без обмежень приймати гостей,
  • столики у кафе та ресторанах можна ставити на відстані 1,5 м.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступало за продовження карантину в Україні на літо.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

Зазначимо, в Україні покращилась COVID-статистика. В країні другий день поспіль трішки більше 1 тисячі нових заражень.

Крім того, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Мінстерство охорони здоров'я України Карантин
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО