Карантин в Україні продовжили до кінця літа, але з послабленнями: що дозволили

Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну, повідомило джерело РБК-Україна в уряді.