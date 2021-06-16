Карантин в Україні продовжили до кінця літа, але з послабленнями: що дозволили
Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабміну, повідомило джерело РБК-Україна в уряді.
Уряд офіційно прийняв рішення про продовження карантинних обмежень до 31 серпня, але з послабленнями.
Крім того, під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поки в країні діє "зелений" рівень епіднебезпеки, контроль самоізоляції не буде здійснюватися, що дасть змогу оновити додаток "Дій вдома.
Зазначимо, раніше уряд прийняв рішення послабити карантин в Україні. Ось що дозволив:
- масові заходи (можна заповнювати дві третини місць),
- спортивні заходи (можна заповнювати дві третини місць),
- кінотеатри можуть заповнювати зали на дві третини,
- дискотеки, святкові заходи у кафе і ресторанах,
- кафе та ресторани можуть працювати цілодобово,
- готелі, хостели та кемпінги можуть без обмежень приймати гостей,
- столики у кафе та ресторанах можна ставити на відстані 1,5 м.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я виступало за продовження карантину в Україні на літо.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.
Зазначимо, в Україні покращилась COVID-статистика. В країні другий день поспіль трішки більше 1 тисячі нових заражень.
Крім того, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.