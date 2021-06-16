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Стартували переговори Путіна і Байдена. Почали з рукостискання

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Женева, Середа 16 червня 2021 14:27
Стартували переговори Путіна і Байдена. Почали з рукостискання Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Женеві почались переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Це перший саміт лідерів країн з моменту обрання Байдена.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Першим на віллу Ла Гранж прибув Путін, якого зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен, потім приїхав Байден.

Путін і Байден потиснули один одному руки.

Стартували переговори Путіна і Байдена. Почали з рукостискання

Обмежень часу, скільки триватимуть переговори, немає, повідомили раніше у Кремлі.

Також прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков допустив, що Путін і Байден можуть поговорити віч-на-віч, якщо захочуть, час їхніх переговорів ніхто не обмежує. Порядок денний "настільки велика, що, звичайно, її ущільнити в 4-5 годин переговорів надзвичайно важко", сказав він.

Теми переговорів раніше назвали у Білому домі: безпека кіберпростору, повернення своїх послів в США і Росію, безпеку в сфері озброєнь і контроль над ними, а також Білорусь та Україна.

Нагадаємо, Путін може позначити Байдену позицію Росії щодо вступу України в НАТО.

Зазначимо, Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО.

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