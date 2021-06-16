Стартували переговори Путіна і Байдена. Почали з рукостискання

У Женеві почались переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна . Це перший саміт лідерів країн з моменту обрання Байдена.

Першим на віллу Ла Гранж прибув Путін, якого зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен, потім приїхав Байден.

Путін і Байден потиснули один одному руки.

Обмежень часу, скільки триватимуть переговори, немає, повідомили раніше у Кремлі.

BREAKING: Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Joe Biden have been pictured together ahead of a summit in Geneva.



"It's always better to meet face to face" says Mr Biden.



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Також прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков допустив, що Путін і Байден можуть поговорити віч-на-віч, якщо захочуть, час їхніх переговорів ніхто не обмежує. Порядок денний "настільки велика, що, звичайно, її ущільнити в 4-5 годин переговорів надзвичайно важко", сказав він.

Теми переговорів раніше назвали у Білому домі: безпека кіберпростору, повернення своїх послів в США і Росію, безпеку в сфері озброєнь і контроль над ними, а також Білорусь та Україна.