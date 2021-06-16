Україна, Навальний і відносини між країнами: про що говорили Байден і Путін у Женеві

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася в швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав більше трьох годин.

Детальніше про теми переговорів Байдена і Путіна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зустріч Байдена і Путіна проходила на віллі Ла Гранж і почалася з рукостискання. Першим прибув російський лідер, потім - президент США. Зустрічав їх президент Швейцарії.

Переговори Байдена і Путіна у вузькому форматі тривали близько двох годин, потім саміт продовжився в розширеному форматі. Обидва лідери виступили перед журналістами з підсумковими заявами про результати саміту.

Путін вийшов до журналістів першим і, коротко окресливши основні теми саміту США і РФ, відразу перейшов до питань преси. Другим перед журналістами виступив Джо Байден.

Про Україну

Путін

Путін підтвердив журналістам, що тема України обговорювалася, але, за його словами, не детально.

"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати мінські угоди",- сказав він, додавши, що у Росії тільки одне зобов'язання по Україні - сприяти реалізації "Мінську".

Також він зазначив, що тема вступу України в НАТО "зачіпалася мазком" і "тут нічого обговорювати".

Під кінець прес-брифінгу, Путін знову згадав про Україну. В цей раз в контексті політики Заходу. Президент РФ в черговий раз заявив про" держпереворот "в Україні в 2014 році і згадав про екс-президента Віктора Януковича, який "був готовий відмовитися від влади".

Байден

Байден також підтвердив, що на саміті обговорювалася ситуація в Україні. За його словами, він заявив про підтримку територіальної цілісності України. Також на зустрічі обговорювалася реалізація мінських угод. За словами Байдена, Путін йому не перечив, але розбіжності були.

Про Навального

Путін

Говорячи про російського опозиціонера Олексія Навального, Путін заявив, що він (Навальний) "знав, що порушує закон і свідомо йшов на те, щоб бути затриманим". При цьому, Путін зазначив, що ця тема була підняла на саміті з ініціативи Байдена.

Байден

Байден заявив, що якщо Навальний помре в російській в'язниці, "наслідки цього будуть руйнівні для Росії". Він також акцентував на тому, що завжди буде говорити про права людини.

Про відносини між країнами

Путін

Путін заявив, що не отримав від Байдена запрошення відвідати Білий дім. При цьому він додав, що і сам не запрошував президента США в Росію. Крім того, на прес-конференції журналісти згадали інтерв'ю Байдена, в якому він назвав Путіна вбивцею. Президент РФ, коментуючи це зазначив, що після інтерв'ю Байден йому дзвонив і вони порозумілися.

Зустріч з Байденом Путін назвав результативною, предметною, конкретною, а основними темами, які були порушені були: стратегічна стабільність, торговельні відносини, регіональна безпека і кібербезпека.

В ході зустрічі, лідери домовилися про повернення послів до країн. А говорячи про "червоні лінії" Путін зазначив, що до того, щоб "детально розставляти акценти і щось ділити не дійшли".

Байден

В ході спілкування зі ЗМІ Байден, кілька разів повторив, що під час переговорів сторони не озвучували якісь конкретні погрози. Крім того, Байден зазначив, що завжди краще зустрітися віч-на-віч. Крім того, журналісти запитали у президента США, чому час саміту склав всього три години, а не 4-5, як передбачалося. Байден на це відповів, що перспектива поліпшення відносин між країнами є, але все відразу не вирішиться і "потрібно подивитися 3-6 місяців, чи підійшли ми до нових стратегічних переговорів".

Запитали у Байдена і про "Путіна вбивцю". Президент США заявив, що сказав Путіну, що більше не буде піднімати це питання.

Крім того, Байден заявив, що обговорювалася тема кібербезпеки і він передав Путіну список з 16 сфер критичної інфраструктури, які не повинні піддаватися кібератакам, від енергетики, до систем водопостачання.

Спільна заява

Під час прес-конференції Путіна з'явилася спільна заява лідерів США і Росії щодо стратегічної стабільності. У цій заяві, зокрема, йдеться про те, що "в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана".