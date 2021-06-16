ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики заявили про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна вимагає від Мінська роз'яснень

Новость на русском →
Київ, Середа 16 червня 2021 19:27
Бойовики заявили про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна вимагає від Мінська роз'яснень Фото: МЗС України вимагає пояснень від Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні луганські бойовики заявили, що нібито провели "слідчі дії" з арештованим у Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією та вимагає пояснень.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі потрібно розглядати у контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй бойовикам "хоч якоїсь псевдосуб’єктності".

"Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний", - пояснив речник МЗС.

Він додав, що подібне зближення Білорусі з Росією посилює ризики для України.

"І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, на початку червня Олександр Лукашенко запропонував бойовикам "ЛНР" провести слідчі дії з арештованим Протасевичем. Луганські бойовики стверджують, що Протасевич нібито воював на Донбасі.

Після цього українське МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як наголосили у міністерстві, "Лукашенку буде боляче".

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Білорусь ЛНР Роман Протасевич
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО