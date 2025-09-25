Некоторым украинцам остановили соцвыплаты: кто должен срочно пройти идентификацию

Фото: В ПФУ объяснили, кому из получателей соцвыплат нужно пройти идентификацию (facebook.com/kogupfu)

Получателям государственных социальных пособий, которые проживали на территориях, где органы соцзащиты не могли проводить выплаты после начала полномасштабного вторжения, необходимо пройти физическую идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кого это касается Физическую идентификацию должны пройти: лица, не имеющие права на пенсию, и люди с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Речь идет о гражданах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявлений о продлении выплат. Как пройти идентификацию ПФУ определил несколько способов: лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

через электронную идентификацию в "Дії" с использованием "Дія.Підпису";

в формате видеоконференции, зарегистрировавшись на портале электронных услуг ПФУ;

за рубежом - через дипломатические учреждения Украины. В ПФУ напомнили, что те получатели, которым в сентябре 2025 года уже прекратили выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и документами для восстановления или продления пособий.

Ранее РБК-Украина писало, что Минсоцполитики предлагает перенести сроки идентификации получателей государственных пособий. Вместо 1 октября проверку личности можно будет пройти до 1 ноября 2025 года. Это касается малообеспеченных семей, людей с инвалидностью, одиноких матерей и других категорий. Решение должно предотвратить задержки и проблемы с выплатами. Также мы рассказывали о новом онлайн-сервисе Пенсионного фонда "Моя идентификация". Он позволяет пенсионерам в личном кабинете проверить дату и способ прохождения идентификации, чтобы избежать остановки выплат. Сервис доступен после авторизации на портале ПФУ через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.