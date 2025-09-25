Некоторым украинцам остановили соцвыплаты: кто должен срочно пройти идентификацию
Получателям государственных социальных пособий, которые проживали на территориях, где органы соцзащиты не могли проводить выплаты после начала полномасштабного вторжения, необходимо пройти физическую идентификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кого это касается
Физическую идентификацию должны пройти:
- лица, не имеющие права на пенсию, и люди с инвалидностью;
- получатели пособия по уходу;
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.
Речь идет о гражданах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявлений о продлении выплат.
Как пройти идентификацию
ПФУ определил несколько способов:
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- через электронную идентификацию в "Дії" с использованием "Дія.Підпису";
- в формате видеоконференции, зарегистрировавшись на портале электронных услуг ПФУ;
- за рубежом - через дипломатические учреждения Украины.
В ПФУ напомнили, что те получатели, которым в сентябре 2025 года уже прекратили выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и документами для восстановления или продления пособий.
Ранее РБК-Украина писало, что Минсоцполитики предлагает перенести сроки идентификации получателей государственных пособий. Вместо 1 октября проверку личности можно будет пройти до 1 ноября 2025 года. Это касается малообеспеченных семей, людей с инвалидностью, одиноких матерей и других категорий. Решение должно предотвратить задержки и проблемы с выплатами.
Также мы рассказывали о новом онлайн-сервисе Пенсионного фонда "Моя идентификация". Он позволяет пенсионерам в личном кабинете проверить дату и способ прохождения идентификации, чтобы избежать остановки выплат. Сервис доступен после авторизации на портале ПФУ через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA.
