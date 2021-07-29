Спалах коронавірусу в Японії: оновлено добовий рекорд заражень
Фото: в Японії оновили добовий рекорд заражень COVID-19 (GettyImages)
В Японії оновлено добовий рекорд заражень коронавірусом. У країні вперше виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.
Влада Японії, де зараз проходять літні Олімпійські ігри, за минулу добу вперше виявила на території країни понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Очікується, що докладна статистика щодо інфікованих в Японії буде оприлюднена найближчим часом.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків.
Раніше на Олімпіаді виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.