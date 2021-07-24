На Олімпіаді виявили перший випадок COVID у спортсмена після стартів

На Олімпіаді-2020 у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань. Він зафіксований у представника команди Нідерландів.

Повідомляється, що вчора після участі в чоловічій гонці у веслувальника Фінна Флоріна було підтверджено COVID-19. 21-річний спортсмен фінішував четвертим, чого було недостатньо для виходу в чвертьфінал, але сьогодні повинен був пройти втішний заїзд з шансом все-таки пройти кваліфікацію.

Однак через позитивний тест Флорін пішов на карантин і більше не буде брати участь в Олімпійських іграх. Також повідомляється, що перед позитивним тестом спортсмен проживав один в кімнаті в олімпійському селі.