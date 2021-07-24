ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Олімпіаді виявили перший випадок COVID у спортсмена після стартів

Новость на русском →
Токіо, Субота 24 липня 2021 18:56
На Олімпіаді виявили перший випадок COVID у спортсмена після стартів Фото: у олімпійців продовжують виявляти COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань. Він зафіксований у представника команди Нідерландів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вчора після участі в чоловічій гонці у веслувальника Фінна Флоріна було підтверджено COVID-19. 21-річний спортсмен фінішував четвертим, чого було недостатньо для виходу в чвертьфінал, але сьогодні повинен був пройти втішний заїзд з шансом все-таки пройти кваліфікацію.

Однак через позитивний тест Флорін пішов на карантин і більше не буде брати участь в Олімпійських іграх. Також повідомляється, що перед позитивним тестом спортсмен проживав один в кімнаті в олімпійському селі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Олімпіаді в Токіо зафіксували 17 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Токио Олімпіада 2020 Коронавірус
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту