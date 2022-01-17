Україна на зимовій Олімпіаді-2022: історія перемог
Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні стартує вже 4 лютого. Зазвичай медальні надії збірної України пов'язані з біатлоном, але минулі Ігри показали, що можна домогтися найвищих нагород і в інших видах спорту.
РБК-Україна вирішило нагадати історію перемог українських спортсменів на зимових Олімпіадах.
Ліллехаммер-1994, Норвегія
Ігри в норвезькому Ліллехаммері були першими, на які Україна відправила свою олімпійську команду. І першою героїнею незалежної України стала біатлоністка Валентина Цербе.
Причому Цербе насилу пробилася до складу біатлонної збірної, а на гонку, яка принесла їй медаль, потрапила випадково. В останній момент її виставили на спринт замість Олени Петрової, яка невдало виступила в індивідуальній гонці. Як підсумок - бронзова медаль. На фініші українка поступилася 1,2 секунди канадці Міріам Бедар і 0,1 секунди білорусці Світлані Парамигіній.
Фото: Валентина Цербе (праворуч) на п'єдесталі(facebook.com/olympicua)
Але справжнім тріумфом став виступ 16-річної фігуристки Оксани Баюл. Перед довільною програмою на тренуванні українка пошкодила гомілку в зіткненні з німецькою спортсменкою. Але на знеболюючих уколах вона виступила блискуче.
Примітно, що золота медаль Баюл стала настільки несподіваною, що організатори на 20 хвилин відклали церемонію нагородження в пошуках запису національного гімну України.
Фото: перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл (facebook.com/olympicua)
Нагано-1998, Японія
На Олімпійських іграх в Нагано українська команда завоювала лише одну медаль. Біатлоністка Олена Петрова показала другий результат в індивідуальній гонці на 15 км і взяла "срібло".
Українка допустила промах вже на першій "лежці", але на інших вогневих рубежах відстрілялася чисто. Петрова так і фінішувала з одним штрафним колом, поступившись "золотом" болгарці Катарині Дафовській.
Фото: срібна призерка Олімпіади в Нагано Олена Петрова (facebook.com/olympicua)
Турин-2006, Італія
Ще одну олімпійську медаль збірній Україні з біатлону принесла на наступних Іграх в Турині натуралізована росіянка Лілія Вайгіна-Єфремова. Перша і єдина Олімпіада в її кар'єрі стала головним спортивним досягненням.
Причому всі фаворитки провалили спринтерську гонку, і п'єдестал зайняли ті, в успіх яких ніхто не вірив. Олімпійською чемпіонкою стала француженка Флоренс Баверел-Роберт, "срібло" взяла шведка Анна-Карін Олофссон і трохи більше шести секунд програла в боротьбі за "золото" Єфремова.
Фото: бронзова призерка Олімпіади в Турині Лілія Вайгіна-Єфремова (biathlon.com.ua)
Олімпіада в Турині мала стати останнім великим стартом в кар'єрі українських фігуристів Олени Грушиної та Руслана Гончарова. За рік до цього вони стали третіми на чемпіонаті світу і другими на чемпіонаті Європи.
Після обов'язкової програми український дует займав лише п'яте місце, але після оригінального танцю і вільної програми Грушина і Гончаров взяли "бронзу".
Фото: фігуристи Олена Грушина і Руслан Гончаров (noc-odessa.org.ua)
Сочі-2014, Російська Федерація
Жіноча збірна України з біатлону відправлялася в Сочі в статусі одного з фаворитів після стабільних виступів на етапах Кубка світу. Медальний почин залишився за Вітою Семеренко, яка посіла третє місце, поступившись Анастасії Кузьміній зі Словаччини та росіянці Ользі Вілухіній.
Фото: Віта Семеренко (праворуч) після спринту в Сочі (facebook.com/olympicua)
Але головним успіхом Сочинської Олімпіади стала естафета. Команда у складі Віти та Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної посіла перше місце, а спортсменки назавжди вписали свої імена в історію українського спорту, оскільки раніше в естафеті українські біатлоністи не піднімалися на олімпійський п'єдестал.
Українська збірна обійшла команду Росії, яка посіла друге місце, на 26 секунд. Срібні призерки - норвежки - відстали від України на 37 секунд.
Фото: олімпійські чемпіонки Віта і Валентина Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна (facebook.com/olympicua)
Пхенчхан-2018, Південна Корея
У 2018 році фрістайліст Олександр Абраменко став першим і поки єдиним чоловіком з України, який виграв "золото" зимових Олімпійських ігор. Причому отримувати олімпійську ліцензію йому довелося у форсованому режимі, і місце на Іграх українець забронював лише після другого місця на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді.
У підсумку в Пхенчхані Абраменко набрав 128,51 бала і став олімпійським чемпіоном.
Фото: "золота" спроба Олександра Абраменка (facebook.com/olympicua)
Нагадаємо, Олімпіада в Пекіні проходитиме в умовах дипломатичного бойкоту. Зокрема, США, Великобританія та Австралія не направлятимуть представників своєї влади на офіційні заходи.
Китай називає позицію західних країн "кричущою провокацією". Зазначимо, бойкот пов'язаний із масовим порушенням прав уйгурів у Китаї.