Україна на зимовій Олімпіаді-2022: історія перемог

Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні стартує вже 4 лютого. Зазвичай медальні надії збірної України пов'язані з біатлоном, але минулі Ігри показали, що можна домогтися найвищих нагород і в інших видах спорту.

Ліллехаммер-1994, Норвегія

Ігри в норвезькому Ліллехаммері були першими, на які Україна відправила свою олімпійську команду. І першою героїнею незалежної України стала біатлоністка Валентина Цербе.

Причому Цербе насилу пробилася до складу біатлонної збірної, а на гонку, яка принесла їй медаль, потрапила випадково. В останній момент її виставили на спринт замість Олени Петрової, яка невдало виступила в індивідуальній гонці. Як підсумок - бронзова медаль. На фініші українка поступилася 1,2 секунди канадці Міріам Бедар і 0,1 секунди білорусці Світлані Парамигіній.

Фото: Валентина Цербе (праворуч) на п'єдесталі(facebook.com/olympicua)

Але справжнім тріумфом став виступ 16-річної фігуристки Оксани Баюл. Перед довільною програмою на тренуванні українка пошкодила гомілку в зіткненні з німецькою спортсменкою. Але на знеболюючих уколах вона виступила блискуче.

Примітно, що золота медаль Баюл стала настільки несподіваною, що організатори на 20 хвилин відклали церемонію нагородження в пошуках запису національного гімну України.

Фото: перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл (facebook.com/olympicua)

Нагано-1998, Японія

На Олімпійських іграх в Нагано українська команда завоювала лише одну медаль. Біатлоністка Олена Петрова показала другий результат в індивідуальній гонці на 15 км і взяла "срібло".

Українка допустила промах вже на першій "лежці", але на інших вогневих рубежах відстрілялася чисто. Петрова так і фінішувала з одним штрафним колом, поступившись "золотом" болгарці Катарині Дафовській.

Фото: срібна призерка Олімпіади в Нагано Олена Петрова (facebook.com/olympicua)

Турин-2006, Італія

Ще одну олімпійську медаль збірній Україні з біатлону принесла на наступних Іграх в Турині натуралізована росіянка Лілія Вайгіна-Єфремова. Перша і єдина Олімпіада в її кар'єрі стала головним спортивним досягненням.

Причому всі фаворитки провалили спринтерську гонку, і п'єдестал зайняли ті, в успіх яких ніхто не вірив. Олімпійською чемпіонкою стала француженка Флоренс Баверел-Роберт, "срібло" взяла шведка Анна-Карін Олофссон і трохи більше шести секунд програла в боротьбі за "золото" Єфремова.

Фото: бронзова призерка Олімпіади в Турині Лілія Вайгіна-Єфремова (biathlon.com.ua)

Олімпіада в Турині мала стати останнім великим стартом в кар'єрі українських фігуристів Олени Грушиної та Руслана Гончарова. За рік до цього вони стали третіми на чемпіонаті світу і другими на чемпіонаті Європи.

Після обов'язкової програми український дует займав лише п'яте місце, але після оригінального танцю і вільної програми Грушина і Гончаров взяли "бронзу".

Фото: фігуристи Олена Грушина і Руслан Гончаров (noc-odessa.org.ua)

Сочі-2014, Російська Федерація

Жіноча збірна України з біатлону відправлялася в Сочі в статусі одного з фаворитів після стабільних виступів на етапах Кубка світу. Медальний почин залишився за Вітою Семеренко, яка посіла третє місце, поступившись Анастасії Кузьміній зі Словаччини та росіянці Ользі Вілухіній.

Фото: Віта Семеренко (праворуч) після спринту в Сочі (facebook.com/olympicua)

Але головним успіхом Сочинської Олімпіади стала естафета. Команда у складі Віти та Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної посіла перше місце, а спортсменки назавжди вписали свої імена в історію українського спорту, оскільки раніше в естафеті українські біатлоністи не піднімалися на олімпійський п'єдестал.

Українська збірна обійшла команду Росії, яка посіла друге місце, на 26 секунд. Срібні призерки - норвежки - відстали від України на 37 секунд.

Фото: олімпійські чемпіонки Віта і Валентина Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна (facebook.com/olympicua)

Пхенчхан-2018, Південна Корея

У 2018 році фрістайліст Олександр Абраменко став першим і поки єдиним чоловіком з України, який виграв "золото" зимових Олімпійських ігор. Причому отримувати олімпійську ліцензію йому довелося у форсованому режимі, і місце на Іграх українець забронював лише після другого місця на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді.

У підсумку в Пхенчхані Абраменко набрав 128,51 бала і став олімпійським чемпіоном.

Фото: "золота" спроба Олександра Абраменка (facebook.com/olympicua)