Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 20 лютого

Представники збірної України у неділю, 20 лютого, виступатимуть лише в лижних перегонах.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна .

На старт вийдуть 2 представниці України. Вони змагатимуться у лижних перегонах.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 05:00 розпочнеться жіночий мас-старт у лижних перегонах. На старт вийдуть двоє українок – Марина Анцибор і Вікторія Олех. Організатори перенесли гонку через несприятливі погодні умови.

Окрім цього, в останній змагальний день відбудуться жіночий фінал у керлінгу, вирішальний матч хокейного турніру в чоловіків і перегони бобслеїстів у четвірках.

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022 призначена на 14:00. Прапорносцем збірної України стане біатлоністка Олена Білосюк.