ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків

Новость на русском →
Токіо, Четвер 29 липня 2021 09:27
На Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків Фото: на Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Серед учасників і персоналу Олімпіади в Токіо виявили 24 нові випадки COVID-19. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Відомо, що позитивний тест на COVID-19 отримали 17 жителів Японії та три спортсмени з-за кордону, які проживали в Олімпійському селищі.

За інформацією Організаційного комітету, загальне число випадків коронавірусу, зафіксованих під час Олімпіади, становить 193.

Нагадаємо, у Токіо кількість виявлених випадків коронавірусу б’є рекорди: вчора там зафіксували 3 177 нових заражень.

Додамо, на Олімпіаді виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту