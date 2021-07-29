На Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків
Фото: на Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків (GettyImages)
Серед учасників і персоналу Олімпіади в Токіо виявили 24 нові випадки COVID-19. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Відомо, що позитивний тест на COVID-19 отримали 17 жителів Японії та три спортсмени з-за кордону, які проживали в Олімпійському селищі.
За інформацією Організаційного комітету, загальне число випадків коронавірусу, зафіксованих під час Олімпіади, становить 193.
Нагадаємо, у Токіо кількість виявлених випадків коронавірусу б’є рекорди: вчора там зафіксували 3 177 нових заражень.
Додамо, на Олімпіаді виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.