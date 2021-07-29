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Вспышка коронавируса в Японии: обновлен суточный рекорд заражений

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Токио, Четверг 29 июля 2021 12:31
Вспышка коронавируса в Японии: обновлен суточный рекорд заражений Фото: в Японии обновили суточный рекорд заражений COVID-19 (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Японии обновлен суточный рекорд заражений коронавирусом. В стране впервые выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, за прошедшие сутки впервые выявили на территории страны более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ожидается, что подробная статистика по инфицированным в Японии будет обнародована в ближайшее время.

Напомним, на Олимпиаде в Токио обнаружили рекордное количество новых COVID-случаев.

Ранее на Олимпиаде обнаружили первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований.

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