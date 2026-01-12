ua en ru
По всему Киеву начались экстренные отключения света по всему Киеву

Украина, Понедельник 12 января 2026 13:50
По всему Киеву начались экстренные отключения света по всему Киеву Иллюстративное фото: по всему Киеву начались экстренные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в понедельник, 12 января, были введены экстренные отключения света. Инфраструктура города не справляется с нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - сообщил Коваленко в Facebook.

Введение экстренных отключений для столицы подтвердили и в ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в компании.

Экстренные отключения в Киевской области

По данным "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме в части Киевской области также применены аварийные отключения электроэнергии.

Причины введения ограничений - предыдущие ракетно-дронные атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине.

"Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточиваний в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - добавили в "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Обстрел Киева и ситуация с энергетикой

Напомним, в ночь на 9 января российские войска совершили комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". По информации Воздушных сил ВСУ, удары наносились с нескольких направлений.

В результате обстрела в столице получили повреждения жилые дома, автомобили и другая инфраструктура. Город столкнулся с перебоями электро-, тепло- и водоснабжения, а утром в ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений света.

Днем мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно покинуть город, а уже на следующее утро проинформировал о восстановлении теплоснабжения примерно в 4 тысячах домов.

В Минэнерго отметили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и области удалось стабилизировать, однако отдельные проблемы сохраняются, в частности в работе электротранспорта.

На левом берегу столицы движение трамваев и троллейбусов временно остановлено, их заменили автобусами. На правом берегу электротранспорт курсирует, но с отклонениями от графиков.

В то же время мы писали, что по состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после массированной атаки РФ.

Подробнее об атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

